Dilma perde presentes recebidos quando era presidente em enchentes no RS

Uma parte dos presentes recebidos por Dilma Rousseff (PT) enquanto ainda era presidente do Brasil foram levados pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, os objetos estavam armazenados em um galpão do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que fica localizado no Rio Grande do Sul e foi afetado por enchentes.

Os presentes eram lembranças recebidas por Dilma, como camisetas, quadros, tapetes e esculturas.

O Tribunal de Contas da União (TCU) tinha determinado que a maior parte dos itens recebidos, especialmente aqueles dados por autoridades estrangeiras e de maior valor, deveriam ser devolvidos ao acervo público. A determinação abrangeu Dilma e outros ex-presidentes.

Os objetos perdidos nas enchentes foram aqueles que podiam ficar sob tutela da ex-presidente. Como não tinha onde armazená-los, Dilma os entregou para o MST.