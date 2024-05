Conselheiro de Biden presta condolências ao governo brasileiro sobre tragédia no RS

Cidade Cruzeiro do Sul, Rio Grande do Sul, 14/5/24 - (crédito: NELSON ALMEIDA/AFP/METSUL )

O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, conversou ontem (terça-feira, 14/5), por telefone, com o assessor especial da Presidência do Brasil, Celso Amorim, para expressar suas condolências, em nome do presidente dos EUA, Joe Biden, e do povo dos EUA, "aos que foram impactados pelas devastadoras inundações e deslizamentos de terra no Sul do Brasil", de acordo com nota divulgada pela Embaixada norte-americana no Brasil, nesta quarta-feira (15/5) .



As fortes chuvas no estado gaúcho, deixaram pelo menos, 149 mortos, conforme as informações do relatório da Defesa Civil divulgado na manhã de hoje, e 446 municípios foram afetados. O total de desalojados soma 538,2 mil pessoas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza, nesta quarta-feira, nova visita ao Rio Grande do Sul, onde deverá anunciar novo pacote de medidas para a unidade federativa.

"O conselheiro de Segurança Nacional reiterou o compromisso contínuo dos EUA em fornecer apoio e trabalhar em estreita colaboração com o Brasil no fornecimento da assistência necessária", destacou o comunicado.

Conforme a nota, Amorim e Sullivan discutiram o avanço na relação bilateral e "abordaram desafios globais e regionais, incluindo esforços para aumentar a ajuda humanitária à Faixa de Gaza e garantir um cessar-fogo e um acordo de reféns para garantir o retorno seguro dos norte-americanos e brasileiros para casa". Segundo o comunicado ambos também discutiram sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia e o processo eleitoral na Venezuela.