Não faltam remédios nem vacinas no RS, garante Nísia Trindade

A ministra afirmou que o governo federal está sendo alvo de fake news sobre sua atuação no combate à tragédia no Sul - (crédito: Reprodução/Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, declarou nesta quarta-feira (15/5) que não faltam medicamentos nem vacinas no Rio Grande do Sul. O estado enfrenta uma crise após as enchentes que atingiram dois terços do território gaúcho. Ela classificou como falsas as notícias que circularam sobre a falta de insumos na região afetada, e disse que o ministério atua constantemente para fornecer os materiais necessários.

"Não estão faltando medicamentos. Na nossa relação com a secretaria estadual de Saúde, com as secretariais municipais, todo o trabalho que o ministério tem feito é nesse sentido", declarou Nísia durante anúncio de novas medidas para auxiliar o povo gaúcho. A solenidade, que ocorre em São Leopoldo, também conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Não estão faltando vacinas", emendou Nísia.

Notícias falsas

A ministra afirmou que o governo federal está sendo alvo de fake news sobre sua atuação no combate à tragédia. Ela citou também algumas ações de sua pasta, como o envio de 312 profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e os três hospitais de campanha montados.

"Nós vamos trabalhar aqui para estar em conjunto com todo esse sistema para fazer frente à essas questões emergenciais. A emergência tem vários momentos", discursou ainda a ministra.

Nísia desejou também "muita força" ao ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, que deve ser anunciado oficialmente como a autoridade federal que irá acompanhar pessoalmente a crise.