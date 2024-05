Eduardo Leite: ‘Volume grande de doações pode impactar o comércio do RS’

Eduardo Leite ressaltou que não está "desprezando" as doações, mas pontua que o impacto das doações é uma preocupação do estado. - (crédito: Reprodução/YouTube/Governo do Rio Grande do Sul)

O Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse que o restabelecimento do comércio local pode ser afetado pelo grande volume de doações que estão sendo feitas aos gaúchos. Em sua fala, Leite ressalta que não está "desprezando" as doações, mas pontua que o impacto das doações é uma preocupação do estado. A declaração do governador gaúcho vem sendo criticada nas redes sociais.

"Pedi à nossa equipe aqui que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também ajudando o comércio local, que está impactado. Na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao estado, há um receio, como nós já observamos em outras situações, sobre o impacto que isso terá no comércio local", disse Eduardo Leite em entrevista à BandNews, nessa terça-feira (14/5).

"O reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares do país. Não quero ser entendido como alguém que está desprezando isso, pelo contrário, muito bem recebido, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos em comércio local aqui do Rio Grande do Sul", continuou

Pedido de desculpas

Horas após o ocorrido, Eduardo Leite usou suas redes sociais para pedir desculpa pela declaração. O governador voltou a dizer que não teve a intenção de desprezar as doações e pontuou que a preocupação com o comércio será em outro momento. Leite ainda disse que as últimas semanas têm sido "brutais" e pediu compreensão à ocasião. "Ninguém está livre de errar", disse.

Em sua fala, também agradeceu a todos pela mobilização e solidariedade em favor da população gaúcha.

"Em nenhum momento eu tive a menor intenção de inibir ou desprezar as inúmeras doações que o Brasil e o mundo estão fazendo para ajudar o nosso Rio Grande do Sul nessa reconstrução. São todas as doações muito importantes e bem-vindas. Eu peço que entendam, entre tantas preocupações que a tragédia nos traz, está também a situação dos nossos pequenos comerciantes. Aqueles que tinham uma lojinha, um pequeno armazém, um bazar, que perderam tudo. E também daqueles que não perderam, mas que viram a sua atividade despencar por conta da situação que a gente está vivendo aqui no nosso estado. Ao falar sobre essa situação, eu acabei misturando com a questão das doações", pontuou o governador.

"O impacto nos comércios locais vai ser preocupação para um outro momento, e não durante essa onda de solidariedade que está nos abraçando. O nosso desafio enquanto governo é o de lidar com essa complexa logística com relação às inúmeras doações que não param de chegar, fazendo com que elas cheguem de fato a quem mais precisa. E também de encontrar mecanismos para ajudar os comerciantes locais a se reerguerem. Portanto, o meu mais sincero pedido de desculpas pela confusão que possa ter causado no entendimento de algumas pessoas", concluiu.

Fala foi criticada

Em suas redes sociais, a deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-MG) criticou o posicionamento do governador e afirmou que "o momento exige socorro a quem perdeu tudo". "O RS está em calamidade. Nosso povo afetado faz apelo publicamente para que, quem puder, ajude com doações, seja em dinheiro, alimentos e itens necessários. É um absurdo o governador sugerir que doações estão impactando no comércio local", criticou.

"Já outros internautas afirmaram que o governador está mais preocupado com empresários e com o comércio do que com os moradores que precisam de auxílio. "Eduardo Leite sugere que doações físicas são prejudiciais, pois afetam o comércio local. Ele está pouco se lixando se as pessoas que perderam tudo estão precisando com urgência, o que não pode acontecer é afetar o lucro dos empresários. Agora, quando a doação física vem do Elon Musk, ele só tem a agradecer!", criticou um internauta, no X (antigo Twitter).

"Será que o Eduardo Leite sabe que o comércio local também foi afetado e precisa de doações? Ou ele tá preocupado com empresários? Que bizarro reclamar do volume de doações, que fala, no mínimo, mal formulado de um governador nessa situação", comentou outro usuário.

