Pimenta assume pasta extraordinária para reconstrução do RS

Enviado especial em São Leopoldo (RS) — O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, deixa a pasta da comunicação institucional do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o ministério extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul. A nova estrutura do governo federal será a responsável pela mitigação dos efeitos da tragédia ambiental vivida no Sul.

Segundo o novo ministro da Reconstrução do RS, o desafio ainda é enorme já que o fenômeno climático não está concluído. “Temos essa situação em boa parte da região metropolitana, temos ainda um número muito grande de pessoas desaparecidas”, disse Pimenta, que é gaúcho.

Durante o anúncio de seu nome, Pimenta buscou minimizar um possível desgaste com o governador Eduardo Leite (PSDB), que não teria ficado satisfeito com sua escolha para a nova pasta. O ministro de Lula é cotado como candidato ao governo do estado ou ao Senado em 2026.

"Desde o primeiro momento, nós estamos trabalhando em absoluta sintonia com o governo do estado. O trabalho, desde o primeiro momento, como orientado pelo presidente Lula, é sempre complementar ao realizado pelo governo do estado", disse Pimenta.

Questionado pelo Correio, ele negou qualquer desconforto com o governador gaúcho e lembrou que, no segundo turno eleitoral de 2022, o PT votou pela reeleição do tucano. "Nós votamos nele no segundo turno e ele votou no presidente Lula, no segundo turno", destacou Pimenta.