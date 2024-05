Conselheiro do CNJ lança livro 'Impeachment à brasileira' no Congresso

A cerimônia de lançamento da obra ocorre nesta terça-feira (28/5), a partir das 19h30, no Salão Negro do Senado Federal - (crédito: Divulgação/Senado)

O escritor Luiz Fernando Bandeira de Mello, membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), lança nesta terça-feira (28/5) a obra Impeachment à brasileira: contornos da responsabilidade política do presidente da República, no Congresso Nacional.

O livro — que foi produto da tese de doutorado dele, defendida em 2023 na Universidade de Salamanca, na Espanha, e aprovada com nota máxima cum laude — fala sobre a evolução do Impeachment, desde a origem até os dias contemporâneos.

será publicado pelo prestigiado selo das Edições Técnicas doSenado Federal.

A obra aborda os crimes de responsabilidade e as circunstâncias e condutas que podem conduzir ao impeachment do presidente da República, as origens no parlamentarismo inglês, a transformação sob o presidencialismo norte-americano e a atual conformação no Brasil e em países selecionados.

As discussões do livro também abordam os impeachments presidenciais brasileiros e traz entrevistas exclusivas concedidas pelos seis personagens centrais dos impeachments que ocorreram no Brasil: em 1992, contra Fernando Collor, e em 2016, contra Dilma Rousseff. Além desses presidentes da República que sofreram impedimento, o autor também entrevistou os dois presidentes do Supremo Tribunal Federal em 1992 e 2016, Sydney Sanches e Ricardo Lewandowski, e os dois presidentes do Senado Federal à época, Mauro Benevides e Renan Calheiros.

Leia também: Felipe Neto lança livro para contar como enfrentou os extremistas



A cerimônia de lançamento do livro ocorre nesta terça-feira (28/5), a partir das 19h30, no Salão Negro do Senado Federal. Após o lançamento em Brasília, haverá noites de autógrafos em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Curitiba em datas que ainda serão divulgadas.