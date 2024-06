Bolsonaristas denunciam deputada do Psol ao STF por post contra PL antiaborto

Fernanda Melchionna já foi alvo de processo do PL que pedia cassação do mandato da parlamentar após fala em que sugere relação da família Bolsonaro com a milícia - (crédito: Mario Agra/Câmara dos Deputados)

Os deputados do Partido Liberal (PL) Paulo Bilynkkyj, Carla Zambelli, Nikolas Ferreira, Franciane Bayer e Mario Frias protocolaram uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS) por postagem que chama o Projeto de Lei 1904/2024 de "PL dos estupradores". O documento protocolado na sexta-feira (14/6) pede que parlamentar exclua o post das redes sociais.

A publicação de Fernanda Melchionna, feita na quinta-feira (13/6), mostra fotos e nomes dos deputados que assinam a autoria da proposição. Na imagem, ela escreve: "estes são os parlamentares que propuseram o PL dos estupradores". Em manifestação nas redes sociais, a deputada chamou a notícia-crime de "ação ridícula de deputados da extrema direita".

Leia também: Veja quem são os autores do projeto que equipara aborto a homicídio

"Cai a máscara dos pretensos defensores da "liberdade de expressão" que, na prática, querem inviabilizar a punição a fake news e discurso de ódio, estratégia corriqueira de alguns dos signatários desta ação patética, e silenciar os críticos a sua agenda reacionária contra as mulheres e meninas brasileiras", declarou.

Um dos autores da queixa, o deputado Nikolas Ferreira acusou a parlamentar de "imputar caluniosamente o crime de estupro por conta do Projeto de Lei 1904/2024".

A psolista já foi alvo de outro processo movido por deputados do PL. Em dezembro de 2023, o partido de Jair Bolsonaro pediu cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar após fala da parlamentar que sugere que família do ex-presidente tem relação com a milícia. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara decidiu, nesta quarta-feira (19/6), pelo arquivamento do processo.