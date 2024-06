Veja quem são os autores do projeto que equipara aborto a homicídio

A aprovação do requerimento de urgência para o Projeto de Lei 1904/2024, na quarta-feira (12/6), mostrou que há uma uma frente contra o aborto articulada no Congresso Nacional, mas não é só na votação que essa base se mostrou forte. O PL que penaliza o aborto após as 22 semanas de gestação com pena equivalente à de um homicídio, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL/RJ), foi assinado por mais 32 parlamentares, mais da metade deles do Partido Liberal (PL). (Veja a lista no final da matéria)

Entre os 33 assinantes, 12 são mulheres. Predominam entre as assinaturas integrantes da bancada evangélica, apenas seis assinantes não fazem parte da frente parlamentar: Delegado Palumbo (MDB/SP), Ely Santos (Republicanos/SP), Simone Marquetto (MDB/SP), Lêda Borges (PSDB/GO), Pezenti (MDB/SC) e Carla Zambelli (PL/SP).

Além dos deputados do PL, assinaram quatro deputados do MDB; três do Republicanos; dois do PP; dois do União Brasil. AVANTE, PRD, PSD e PSDB tiveram uma assinatura cada.

O Projeto de Lei 1904/2024 propõe alterar texto do Código Penal para penalizar o aborto após 22 semanas de gestação, inclusive nos casos legalizados, com pena de 6 a 20 anos de prisão. Com a aprovação de urgência, o PL vai direto para o plenário, sem precisar passar pelas comissões.



Veja quem são os parlamentares que assinaram o documento

Dep. Sóstenes Cavalcante (PL/RJ) Dep. Evair Vieira de Melo (PP/ES) Dep. Delegado Paulo Bilynskyj (PL/SP) Dep. Gilvan da Federal (PL/ES) Dep. Filipe Martins (PL/TO) Dep. Dr. Luiz Ovando (PP/MS) Dep. Bibo Nunes (PL/RS) Dep. Mario Frias (PL/SP) Dep. Delegado Palumbo (MDB/SP) Dep. Ely Santos (Republicanos/SP) Dep. Simone Marquetto (MDB/SP) Dep. Cristiane Lopes (UNIÃO/RO) Dep. Renilce Nicodemos (MDB/PA) Dep. Abilio Brunini (PL/MT) Dep. Franciane Bayer (Republicanos/RS) Dep. Carla Zambelli (PL/SP) Dep. Dr. Frederico (PRD/MG) Dep. Greyce Elias (AVANTE/MG) Dep. Delegado Ramagem (PL/RJ) Dep. Bia Kicis (PL/DF) Dep. Dayany Bittencourt (UNIÃO/CE) Dep. Lêda Borges (PSDB/GO) Dep. Junio Amaral (PL/MG) Dep. Coronel Fernanda (PL/MT) Dep. Pastor Eurico (PL/PE) Dep. Capitão Alden (PL/BA) Dep. Cezinha de Madureira (PSD/SP) Dep. Eduardo Bolsonaro (PL/SP) Dep. Pezenti (MDB/SC) Dep. Julia Zanatta (PL/SC) Dep. Nikolas Ferreira (PL/MG) Dep. Eli Borges (PL/TO) Dep. Fred Linhares - (Republicanos/DF)