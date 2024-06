Magda Chambriard: Lula disse que não quer 'confusão' na Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, declarou em seu discurso de posse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "não quer confusão" na estatal. Ela tomou posse nesta quarta-feira (19/6), em cerimônia com a presença de Lula e outros ministros do governo.

Madga destacou que seguirá alinhada com a gestão do governo federal, e agradeceu ao presidente pela indicação. Também afirmou que os próximos passos da petroleira já estão registrados no plano estratégico apresentado anteriormente.

"A missão que me foi dada pelo presidente foi a de movimentar a Petrobras, que movimenta o PIB (Produto Interno Bruto) do país. Gerir a Petrobras com respeito à sociedade brasileira. E ele me disse: e sociedade brasileira ama a Petrobras, e eu também amo. Não quero confusão nessa empresa", disse a nova presidente, arrancado risos.

Cumprir o planejamento

Magda atua no cargo há cerca de um mês, mas a cerimônia de posse ocorreu hoje, no Centro de Pesquisas (Cenpes) da estatal, no Rio de Janeiro. Ela substituiu Jean Paul Prates, demitido após uma série de conflitos com o ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira, e com as diretrizes de Lula. Por exemplo, votou contra o governo para permitir a distribuição dos dividendos aos acionistas.

"Muitos me perguntam o que vou fazer. Já está registrado no nosso planejamento estratégico. Envolve o potencial para gerar milhares de empregos. Vamos tornar real o que já foi planejado. Vamos prezar pela governança, com resultados empresariais robustos, com a eficiência e rentabilidade que o mercado e o Brasil esperam de nós", disse ainda Magda.