PGR denuncia ex-primeira dama da Paraíba por participação no 8 de janeiro

A Procuradoria Geral da República (PGR) apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a ex-primeira dama da Paraíba Pâmela Bório. A jornalista, que foi casada com o ex-governador Ricardo Coutinho (PT-PB) publicou vídeos de si mesma nas redes sociais durante participação nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, que vandalizaram as casas da Praça dos Três Poderes.

A denúncia assinada pelo procurador Geral da República, Paulo Gonet, foi enviado ao STF na terça-feira (18/6). O processo contra Pâmela começou em janeiro de 2023, após o Psol enviar uma notícia-crime com capturas de tela que comprovam participação da ex-primeira dama nos atos.

Segundo o texto, Pâmela "permaneceu unida subjetivamente aos integrantes do grupo e participou da ação criminosa que invadiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal e quebrou vidros, cadeiras, painéis, mesas, móveis históricos e outros bens que ali estavam".

As imagens analisadas mostram que a jornalista levou o filho, de 12 anos, para os atos, ela nega. Nas redes sociais, Pâmela faz publicações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro para os mais de 200 mil seguidores.

Com a denúncia da PGR, é iniciado agora o processo penal contra a jornalista. A decisão veio após um prazo para Acordo de Não Persecução Penal, já que Pâmela confessou a participação nos atos.

O Correio tenta contato com Pâmela para comentar a denuncia da PGR. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

* Com informações de Agência Estado.

