Após adiamento, Lula lança Plano Safra nesta quarta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, nesta quarta-feira (3/7), do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025. O evento ocorrerá no Salão Nobre do Palácio do Planalto, às 11h. O lançamento do Plano estava previsto para o último dia 26. Porém, segundo o ministro Paulo Teixeira, a data foi alterada por questões de agenda.

O governo considerou também fazer o anúncio em Rondonópolis, no Mato Grosso. O estado é o maior produtor de grãos do país. Porém, mudou a programação para realizar o evento em Brasília.

O Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025 é um conjunto de medidas do Governo Federal que visa fortalecer a agricultura familiar para promover a produção sustentável de alimentos saudáveis. O plano oferecerá linhas de crédito diferenciadas, assistência técnica e extensão rural, seguros e capacitação, além de promover a pesquisa e inovação em tecnologias e contribuir para a transição agroecológica.

A expectativa é que o Plano Safra desse ano supere o anterior, que contou com R$ 364,22 bilhões e foi o maior já anunciado. O setor espera contar, nesse ano, com cerca de R$ 500 bilhões. Na Praça dos Três Poderes, em frente ao Palácio do Planalto, haverá uma mostra de produtos da agricultura familiar e uma exposição de máquinas específicas para pequenas propriedades.

Já às 15h, Lula e o ministro Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) anunciam o Plano Safra 2024/2025, que oferece linhas de crédito, incentivos e políticas para produtores e produtoras rurais. No âmbito do Ministério da Agricultura e Pecuária estão o crédito rural e os programas destinados a médios e grandes produtores.