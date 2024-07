Documentário mostra bastidores das eleições de 2018 pelos olhos de Haddad

O longa mostra momentos de intimidade do agora ministro e da preocupação dele com a corrida eleitoral - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é a peça central do documentário Partido, que chegou nesta quinta-feira (4/7) às plataformas digitais e narra os eventos anteriores às eleições de 2018, quando Haddad foi o escolhido para se candidatar no lugar de Lula.

O longa mostra momentos de intimidade do agora ministro e da preocupação dele com a corrida eleitoral. Em uma das cenas, Haddad aparece com familiares, na véspera do primeiro turno e se diz "perplexo" com o fato de Bolsonaro estar crescendo nas pesquisas.

Apesar de mostrar momentos de intimidade, a equipe do documentário não teve acesso à reunião que definiu que seria Haddad o candidato à Presidência no lugar de Luiz Inácio Lula da Silva.

Na época, Lula estava preso por causa da condenação da Lava Jato, que foi anulada em 2021. O presidente chegou a ser inscrito pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no pleito, mas não conseguiu validar a candidatura.

O longa tem direção de César Charlone, Sebastián Bednarik e Joaquim Castro. Charlone é conhecido por ter sido o diretor de fotografia de "Cidade de Deus" e o diretor da série brasileira da Netflix 3% e do filme A sociedade da neve, de 2008.

Partido está disponível para aluguel a partir desta quinta-feira (4/7) no iTunes (Apple), Google Play/Youtube Filmes, Vivo Play e Claro TV+.