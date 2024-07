Saiba quem são os 11 aliados de Bolsonaro indiciados pela PF no caso das joias

Nesta quinta-feira (4/7), a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 11 pessoas no inquérito das joias. A operação investiga se Bolsonaro e ex-assessores se apropriaram indevidamente de joias milionárias entregues como presente quando era presidente do Brasil.

O ex-presidente foi indiciado por peculato (apropriação de bens públicos), associação criminosa e lavagem de dinheiro. Todos os demais são indiciados por associação criminosa, além de outros crimes.

Confira a seguir os demais indiciados:

Bento Albuquerque , ex-ministro de Minas e Energia de Bolsonaro, indiciado por peculato e associação criminosa;

, ex-ministro de Minas e Energia de Bolsonaro, indiciado por peculato e associação criminosa; José Roberto Bueno Júnior , ex-chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia, indiciado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro;

, ex-chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia, indiciado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro; Julio César Vieira Gomes , auditor-fiscal e ex-secretário da Receita indiciado por peculato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa;

, auditor-fiscal e ex-secretário da Receita indiciado por peculato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa; Marcelo da Silva Vieira , chefe do gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República no mandato de Bolsonaro, indiciado por peculato e associação criminosa;

, chefe do gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República no mandato de Bolsonaro, indiciado por peculato e associação criminosa; Marcelo Costa Câmara , ex-assessor de Bolsonaro, indiciado por lavagem de dinheiro;

, ex-assessor de Bolsonaro, indiciado por lavagem de dinheiro; Marcos André dos Santos Soeiro , ex-assessor de Bento Albuquerque, indiciado por peculato e associação criminosa;

, ex-assessor de Bento Albuquerque, indiciado por peculato e associação criminosa; Mauro Cesar Barbosa Cid , tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, indiciado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro;

, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, indiciado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro; Fabio Wajngarten , advogado de Bolsonaro e ex-secretário de Comunicação, indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa;

, advogado de Bolsonaro e ex-secretário de Comunicação, indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa; Frederick Wassef , advogado do ex-presidente, indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa;

, advogado do ex-presidente, indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa; Mauro Cesar Lourena Cid , general da reserva do Exército, indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa;

, general da reserva do Exército, indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa; Osmar Crivelatti, assessor de Bolsonaro, indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

O relatório final com as conclusões da investigação e os detalhes sobre os indiciamentos será enviado para o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, relator do caso.