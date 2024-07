Iges-DF lança processos seletivos com vagas para o Hospital de Base

RP Raphaela Peixoto

As vagas são formação de cadastro reserva nas áreas de farmácia clínica em oncologia e anestesiologia para atuar no Hospital de Base (HB) - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu um novo processo seletivo para formação de cadastro reserva nas áreas de farmácia clínica em oncologia e anestesiologia para atuar no Hospital de Base (HB). Interessados podem ser inscrever até 14 de julho por meio do site oficial do Iges-DF.

Os requisitos para o cargo de médico anestesiologista são graduação completa em medicina, residência ou título de especialista em anestesiologia, registro no CRM/DF e experiência mínima de seis meses. O valor da remuneração bruta é de R$ 17.281,01 para carga horária semanal de 24 horas.



Leia também: Aprovados no CNU passarão por curso de formação na Enap

Para a vaga de farmacêutico clínico em oncologia, além de graduação completa em farmácia, é exigido experiência mínima de seis meses na área. A remuneração bruta é de R$ 6.497,72 para jornada semanal de 44 horas.

Leia também: FNDE é autorizado a nomear 100 aprovados em último concurso

Além da remuneração, também é oferecido auxílio-transporte, alimentação (conforme acordo coletivo e jornada/local de trabalho), clube de benefícios, abono semestral e folga no aniversário.