Boulos oficializa candidatura em SP com Lula e Suplicy no palco

O Partido Socialismo e Liberdade (PSol) confirmou, na tarde deste sábado (20/7), a nomeação do deputado federal Guilherme Boulos para a disputa pela prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. A oficialização ocorreu durante convenção partidária realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, além de outros nomes ligados ao PT e ao governo federal.

Durante o evento, o agora candidato agradeceu ao PT pelo apoio e enalteceu o trabalho de outros prefeitos petistas que passaram pelo executivo municipal, como Luiz Erundina e o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “O Haddad foi um prefeito que a cidade hoje reconhece o quanto de inovação e de perspectivas de futuro que ele trouxe”, disse.

Para milhares de apoiadores e militantes, Boulos citou a questão das desigualdades sociais e de renda na capital paulista e comemorou a aliança de partidos progressistas em torno da sua candidatura. “Entendi que a melhor maneira de lidar com isso era a gente lutar ainda mais e vencer a turma da mentira e do ódio”, disse, após lembrar das derrotas em outras disputas eleitorais.

Nestas eleições, o candidato do PSol conta com o apoio de outros seis partidos: PT, PDT, Rede, PCdoB, PV e PMB. É a primeira vez, desde a sua fundação, que o partido de Lula não lança candidato próprio para concorrer à prefeitura de São Paulo.

Durante o discurso, Boulos respondeu às críticas em torno da escolha de Marta Suplicy como vice na chapa. A ex-prefeita da capital paulista entre 2001 e 2004 ficou por 10 anos afastada do Partido dos Trabalhadores e chegou a defender o impeachment da correligionária Dilma Rousseff, em 2016. “A dupla (eu e a Marta) está mais afinada que Chitãozinho e Xororó”, frisou o candidato.

No discurso de Lula, o presidente ressaltou a união entre os partidos de esquerda em torno da candidatura de Boulos e disse que quer ser “responsável” pela vitória do aliado na capital paulista. “Eu quero que saiba que você é a única possibilidade nas eleições, da gente devolver a decência, a dignidade, o respeito, o amor para a cidade de São Paulo e sobretudo para o povo da periferia”, disse Lula a Boulos, durante a fala.

Jogada ao centro

O analista político e professor da Faculdade Arnaldo Janssen, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Vladimir Feijó, explica que a presença de Marta Suplicy na chapa de Boulos representa um aceno com o eleitorado de centro ou centro-esquerda.

“Diante de um cenário eleitoral em que a rejeição da candidatura oposta também é muito relevante, parte da composição leva em consideração que, no final das contas, apesar de descontente com a chapa, para impedir a eleição de uma outra chapa, um outro candidato, o eleitorado acabaria votando ainda assim”, avalia Feijó.

Estiveram presentes na convenção os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Marina Silva (Meio Ambiente) Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Marcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência). A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também participou do evento.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no entanto, não compareceu ao Expo Center Norte, neste sábado. O ex-governador de São Paulo durante quatro mandatos apoiará a candidatura da colega de partido, Tabata Amaral (PSB), adversária de Boulos no campo progressista. A convenção da pessebista está marcada para o próximo sábado (27/7).