Hotelaria será um dos maiores desafios em Belém para a COP-30, diz Rui Costa

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou, nesta quarta-feira (24/4), que o maior desafio para a cidade de Belém (PA), que sedia a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) no próximo ano, será a rede de hotelaria.

“Poucas seriam as capitais com condições para receber esse evento sem ter um esforço enorme para ampliar a quantidade de leitos, porque é um evento que vai demandar muitos leitos ao mesmo tempo, em um prazo muito curto, de uma semana. Uma grande oferta serão os leitos em navios, que estamos otimizando as negociações para nos próximos dias termos um contrato que possa garantir aproximadamente 5 mil leitos, com diversos padrões de atendimento e diversos espaços de cabines”, explicou Costa.

Acompanhado do ministro das Cidades, Jader Filho, e do secretário extraordinário para a COP 30, Valter Correia, o ministro Rui Costa visitou o Parque da Cidade, o Mercado São Brás e a Estação das Docas, entre outros pontos da capital paraense.

Alguns desses locais passarão por obras para atender a nova demanda. O Parque da Cidade, por exemplo, contará com um centro de economia criativa, cinema, mercado, biblioteca e praça de alimentação.

Já a Nova Doca, que está em construção, contará com um canal de 1,2 quilômetro, incluindo obras de drenagem, paisagismo e passarelas, além de sistemas para combater inundações.

Além disso, obras de infraestruturas viárias, mobilidade urbana, abastecimento de água, saneamento, adequação da estrutura dos portos e do cais do rio, apoio por meio de financiamentos e condições especiais para empresários que querem investir na infraestrutura do turismo estão são alguns dos investimentos para adequar Belém às necessidade de um evento no porte da COP. “Serão diversas intervenções. Não só obras públicas, mas também obras em articulação e parceria com o setor privado”, destacou Rui Costa.

Até o momento, o investimento direto do Novo PAC na cidade é de R$ 274 milhões para obras de esgotamento sanitário, do entorno do Complexo Ver-o-Peso, dragagem do canal Porto de Belém e a construção da estação de tratamento de esgoto. O governador Helder Barbalho (MDB) e o prefeito Edmilson Rodrigues (Psol) acompanharam as visitas.

O evento ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025 e a expectativa é de reunir mais de 60 mil pessoas. O investimento do governo brasileiro para a COP-30, por meio da Itaipu, BNDES e Novo PAC, é de cerca de R$ 3,7 bilhões.

