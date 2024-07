Pesquisa aponta que Marta Suplicy melhora chances de Boulos no 2º turno

Marta Suplicy (PT) melhora as chances de Guilherme Boulos (Psol) num cenário de segundo turno na disputa pela prefeitura de São Paulo contra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), segundo uma pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo divulgada nesta quinta-feira (25/7). Quando os vices não são mencionados, Nunes lidera a pesquisa.

No cenário em que os eleitores são informados de que Marta é a vice de Boulos, a intenção de votos da chapa vai de 36% para 46%. Ao informar que o coronel Mello Araújo (PL) como vice de Nunes, por outro lado, a intenção de voto cai de 43% para 36%.

O levantamento também aponta que o apoio do presidente Lula (PT) à campanha do psolista é benéfica. Na situação de segundo turno, ao informar que o petista apoia a candidatura de Boulos, a intenção de votos vai de 36% para 46%, enquanto o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Nunes faz o oposto: a porcentagem cai de 43% para 38%.

Boulos, com 26%, e Nunes, com 22%, lideram a disputa, no cenário global da pesquisa, e estão tecnicamente empatados no primeiro turno. José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) vem em seguida, com 12% e 11% respectivamente. Tabata Amaral (PSB), com 5%, Kim Kataguiri (União), com 3%, e Maria Helena (Novo), com 2%, completam a pesquisa.

No caso da pesquisa espontânea, isto é, quando não é apresentado opções de nomes ao eleitor, Boulos encabeça as intenções de voto, com 18%, seguido de Nunes (15%), Marçal (6%), e Datena e Tabata (3%), e Kim Kataguiri e Marina Helena (1%.).

O levantamento foi feito junto a 1,5 mil eleitores da capital paulista, entre os dias 16 e 19 de julho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, levando em consideração uma confiabilidade de 95%.