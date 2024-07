PF encontra e-mail de Ramagem orientando Bolsonaro a atacar as urnas

A Polícia Federal identificou e-mails em que o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), orienta o ex-presidente Jair Bolsonaro a atacar as urnas eletrônicas e a descredibilizar as eleições do país. As mensagens foram apresentadas pelo próprio aliado do ex-chefe do Planalto durante oitiva na PF.

As informações foram reveladas pelo jornal O Globo, nesta sexta-feira (26/7), e confirmadas pelo Correio. Em um dos e-mails, chamado "presidente TSE informa", Ramagem afirma que Bolsonaro não deveria pedir anulação dos votos apurados nas eleições, mas, sim, alegar que ocorreu fraude no pleito de 2018, que fez com ele não fosse eleito no primeiro turno.

Leia também: PL oficializa Alexandre Ramagem para a disputa à prefeitura do Rio

Ao ser confrontado, o ex-diretor da Abin afirmou que era comum que escrevesse e-mails com informações importantes a Bolsonaro, mas que não se recorda se as mensagens foram de fato enviadas.

Leia também: Ramagem presta depoimento à Polícia Federal sobre espionagem da Abin

Alexandre Ramagem é suspeito de integrar um esquema de espionagem ilegal montado na Abin. Os alvos seriam críticos do governo de Jair Bolsonaro. Entre as orientações encontradas nos e-mails, estava a de atacar ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que de fato foi feito pelo ex-presidente ao longo do seu mandato.