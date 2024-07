PL oficializa Alexandre Ramagem para a disputa à prefeitura do Rio

O Partido Liberal (PL) oficializou, nesta segunda-feira (22/7), o nome do deputado federal Alexandre Ramagem para a disputa à prefeitura do Rio de Janeiro, o vice da chapa, no entanto, ainda não foi decidido. “Hoje nós oficializamos, é a convenção, o momento burocrático, que nos coloca como candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Haverá o registro para oficializarmos com as nossas propostas para o melhor para o Rio de Janeiro”, disse Ramagem.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que endossou o candidato em eventos na última semana, não esteve presente na convenção da sigla, mas o vereador Carlos Bolsonaro (PL) estava presente, bem como o ex-ministro da Saúde de Bolsonaro e deputado, Eduardo Pazuello (PL-RJ) e o líder da sigla na Câmara, Altineu Cortês (RJ). Ramagem foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) entre 2019 e 2022, quando deixou o cargo para concorrer à Câmara dos Deputados.

Ramagem é investigado num esquema que usou ilegalmente as ferramentas da Abin para espionar autoridades, jornalistas e adversários políticos da família Bolsonaro. Ele depôs à Polícia Federal (PF) por mais de sete horas na última quarta-feira (17).

“Eu acredito que é uma grande perseguição que se verifica que não há crime. Elegeram a mim como alvo de investigações sem ter conduta criminosa alguma. Infelizmente, é muito negativo para nós que haja essa perseguição grande, mas, por outro lado, eu vejo que o carioca está notando essa perseguição”, opinou.

Ainda não há certeza sobre quem será vice de Ramagem e na mesa há uma oferta ao MDB, mas não é descartada uma chapa completamente do PL. Entre as cotadas estão a deputada federal Chris Tonietto (PL-RJ) e a estadual Índia Armelau (PL). “A gente está trabalhando para que (a candidata) esteja adequada aos nossos princípios, aos nossos valores, que seja uma mulher conservadora, que deseja as nossas pautas de família, vida e defesa do nosso Brasil”, disse o candidato.

O período definido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a definição das candidaturas nas chamadas convenções partidárias começou no último sábado (20) e se estende até o dia 5 de agosto. As chapas devem ser definidas até o dia 15 de agosto junto à Justiça Eleitoral.