Lula confirma viagem de Amorim para acompanhar eleições na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta sexta-feira (26/7), que o assessor especial da Presidência Celso Amorim embarca, na tarde de hoje, para Caracas, capital da Venezuela, para acompanhar as eleições presidenciais agendadas para domingo (28/7). A confirmação acontece após uma semana conturbada na relação entre o Brasil e o país comandado por Nicolás Maduro.

“O companheiro Celso Amorim está embarcando agora, às 14h, para a Venezuela”, disse Lula a jornalistas antes de participar de anúncio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Palácio do Planalto.

O governo brasileiro demonstrou preocupação com as falas recentes do presidente venezuelano que sugeriu um “banho de sangue” e uma “guerra civil” caso perca as eleições. Segundo pesquisas eleitorais, o candidato da oposição, Edmundo González, lidera as intenção de votos.

Maduro também fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro, que acusou de não ser auditado ou confiável. Como reação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cancelou o envio de observadores internacionais, que iriam a Caracas também acompanhar a votação.