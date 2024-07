CGU apura sumiço de documentos do Ministério do Meio Ambiente no governo Bolsonaro

A Controladoria-Geral da União (CGU) abriu uma apuração preliminar, nesta sexta-feira (26/7), para analisar a informação de que milhares de documentos do Ministério do Meio Ambiente foram retirados do ar no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



A Secretaria Nacional de Acesso à Informação (SNAI) tomou conhecimento do fato e encaminhou o caso internamente. A Secretaria Federal de Controle (SFC) instaurou o processo e vai apurar o caso. Se houver indícios da participação de servidores, a Corregedoria-Geral da União também pode atuar no caso.

Leia também: Pesquisadores do DF vão monitorar impactos ambientais em mananciais

A CGU destacou, em nota, que o órgão trabalha de forma integrada para que a transparência seja a "regra e o sigilo a exceção".

O Correio tenta contato com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para saber mais informações sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.