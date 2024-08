Lula espera que o Senado aprove a tributária com a mesma rapidez que a Câmara

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu, nesta quarta-feira (31/7), ao Congresso Nacional pelo ritmo acelerado na aprovação da regulamentação da reforma tributária. O presidente disse esperar que o Senado aprecie o tema "com a mesma rapidez que fluiu na Câmara".

A declaração ocorreu durante cerimônia de entrega das obras de ampliação e modernização dos aeroportos de Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta em Mato Grosso. Sobre eventuais rusgas com a Casa, o chefe do Executivo afirmou ainda que "não precisa ter só amigos no Congresso Nacional".

"Sou Presidente da República com partido que só tem 70 deputados entre 513, 9 senadores entre 81 e nós até agora aprovamos tudo que mandamos para o Congresso de interesse do povo brasileiro, numa demonstração que não precisa ter só amigos no Congresso Nacional. Às vezes, os amigos atrapalham. É preciso que tenhamos pessoas sérias que estejam dispostas a pensar que é possível separar o que é de interesse do Estado e de interesse político e pessoal", emendou.

"Sou agradecido à Câmara e ao Senado, com uma outra divergência que é normal, porque às vezes o governo pensa que quando manda um projeto todo mundo tem que aceitar tal qual ele mandou e não leva em conta que cada deputado tem uma cabeça, que cada um pertence a um partido político. Então, é preciso gastar um pouco de conversa, é preciso conversar muito. E é o que nos fizemos", continuou.



Por fim, disse esperar rápida aprovação da reforma no Senado.

"É impensável a gente imaginar que, em apenas 1 ano e 8 meses, a gente tenha aprovado uma reforma tributária no Congresso Nacional, coisa que se esperava há 40 anos. Ainda falta um pouquinho no Senado, mas tenho certeza que as coisas irão fluir com a mesma rapidez que fluiu na Câmara", concluiu Lula.