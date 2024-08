Bancada do Novo quer convocar Mauro Vieira sobre Venezuela e Oriente Médio

Os parlamentares também abordaram, no requerimento, o posicionamento do país em relação ao conflito no Oriente Médio - (crédito: EBC)

A bancada do Novo na Câmara quer convocar o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos sobre o posicionamento tomado pelo Brasil em relação à situação na Venezuela e no Oriente Médio. Os deputados protocolaram o requerimento na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Casa Baixa, que deve ser apreciado no retorno do recesso parlamentar.

Os deputados Marcel van Hattem (RS), Gilson Marques (SC) e Adriana Ventura (SP) criticaram o posicionamento do governo brasileiro em relação às eleições na Venezuela e solicitaram a convocação do ministro. Eles destacaram que o Brasil deve manter coerência com os princípios constitucionais e internacional, em particular na defesa de direitos humanos, promoção da paz e repúdio ao que chamaram de terrorismo.

"A conivência do presidente Lula com o regime ditatorial de Nicolás Maduro na Venezuela e o alinhamento do governo brasileiro com organizações terroristas no Oriente Médio são inaceitáveis. Enquanto a comunidade internacional condena as fraudes eleitorais na Venezuela e as ações de grupos terroristas como o Hamas e o Hezbollah, o governo Lula opta por uma postura branda e até mesmo de cúmplice. É fundamental que o ministro das Relações Exteriores explique essa postura vergonhosa e desastrosa que compromete a imagem e os princípios democráticos do Brasil", declarou van Hattem.

O Itamaraty emitiu uma nota afirmando que aguardaria a divulgação dos dados que comprovem a lisura do pleito, mas destacou "o caráter pacífico da jornada eleitoral".

“É necessário que se dê a devida importância a este assunto por parte do governo brasileiro ou que ao menos sejam expostos os motivos que levaram o MRE a não adotar uma postura clara de repúdio como já feito por líderes de democracias anteriormente citadas”, justificaram os deputados no requerimento de convocação do ministro.

Os parlamentares também abordaram, no pedido, o posicionamento do país em relação ao conflito no Oriente Médio. Foi ressaltado no requerimento a condenação do Itamaraty à morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, e ao ataque aéreo israelense que matou o comandante do Hezbollah, Fuad Shukr.

Os deputados do Novo apontam na justificativa que "o governo brasileiro parece preocupar-se em estar mais alinhado a grupos terroristas e líderes ditatoriais do que em promover e apoiar a democracia".