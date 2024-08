Lula celebra primeiro ouro do Brasil, da pela judoca Beatriz Souza

"A nossa companheira Beatriz Souza, no judô, acaba de ganhar a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas", afirmou Lula. - (crédito: Jack GUEZ / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou nesta sexta-feira (2/8) a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris, conquistada pela judoca Beatriz Souza. Ele recebeu a notícia ao discursar durante um evento no Ceará e anunciou a vitória ao público.

"A nossa companheira Beatriz Souza, no judô, acaba de ganhar a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas", afirmou Lula. Ele foi avisado sobre a medalha poucos minutos após a luta, enquanto discursava no Porto de Pecém, no Ceará, durante cerimônia para sancionar o Marco Legal do Hidrogênio Verde e a recursos para concluir a ferrovia Transnordestina.

Leia também: Beatriz Souza conquista a primeira medalha de ouro do Brasil em Paris

O público recebeu o anúncio com uma salva de palmas e comemorações. Participaram da cerimônia ministros, governadores, parlamentares e outras autoridades. O presidente aproveitou a notícia para destacar o programa Bolsa Atleta, do Ministério dos Esportes.

"É importante lembrar que 80% dos atletas que estão em Paris recebem uma coisa chamada de Bolsa Atleta, que nós criamos em 2004. A Rebeca ganha", afirmou Lula. "Quando o atleta fica famoso, ele tem patrocínio, aí os bancos vão atrás deles, os empresários vão atrás. Mas, enquanto eles não são famosos, às vezes eles não têm um tênis para andar. Não tem um lugar para uma menina jogar bola, dançar, saltar", acrescentou o petista.

Judoca Beatriz Souza conquista primeiro ouro brasileiro



A judoca Beatriz Souza, de 26 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria +78kg ao derrotar a israelense Raz Hershko. Ela aplicou um wazari, que equivale a metade de um ponto completo, o ippon, aos 44 segundos de luta. É a primeira vez que Beatriz participa dos Jogos Olímpicos.