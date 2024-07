Rayssa Leal não recebe Bolsa Atleta de R$ 410; benefício é de R$ 15 mil

Rayssa Leal conquistou medalha de bronze no Skate street feminino em Paris - (crédito: Gaspar N..brega/COB)

A skatista Rayssa Leal, 16 anos, subiu em um pódio olímpico pela segunda vez no último domingo (28/7). Com a nova vitória, começaram a circular informações de que a atleta receberia Bolsa Atleta de apenas R$ 410 do governo federal. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) afirmou que a informação é falsa.

As publicações afirmavam que a adolescente receberia valor referente à categoria estudantil do programa. No Bolsa Atleta, o valor para atletas estudantis é de R$ 410 mensais e chega a R$ 3.437 para atletas olímpicos e paralímpicos.

Leia também: Brasil leva medalha inédita na ginástica artística por equipes nas Olimpíadas

Segundo o Ministério do Esporte, Rayssa foi contemplada em 2024 pela Bolsa Pódio, auxílio destinado a “atletas que estão entre os 20 primeiros do ranking mundial ou ranking olímpico praticantes de modalidades individuais que compõem o programa de competições dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos e dos Jogos Surdolímpicos, de verão ou de inverno”. As bolsas podem ser de até R$ 16.629.

O nome da atleta, de fato, aparece entre os selecionados no programa. Em portaria publicada em 22 de abril no Diário Oficial da União (DOU), Jhulia Rayssa Mendes Leal, nome completo da skatista, consta entre os classificados na modalidade Street com bolsa de R$ 15 mil. Gabriela Mazetto e Pâmela Rosa, que representaram o Brasil na mesma categoria, também aparecem na publicação.

Leia também: Saiba qual playlist embalou o bronze olímpico de Rayssa Leal em Paris

Em 2023, o nome de Rayssa não aparece entre os selecionados na Bolsa Pódio. De acordo com a pasta, ela não teria se inscrito no programa naquele ano, mas foi beneficiada com a Bolsa Atleta na categoria para atletas olímpicos e paralímpicos.