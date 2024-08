Bolsonaro atende Nikolas e deseja sorte a Engler: "Meu gordinho favorito"

Ausente na convenção do PL que lançou Bruno Engler como pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (BH), Jair Bolsonaro participou virtualmente de dois momentos do evento para prestigiar o correligionário. O evento começou com um vídeo do ex-presidente e terminou com uma ligação feita a partir do telefone celular do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Um vídeo gravado foi exibido no telão para dar início à convenção. Após o registro, discursaram no púlpito do plenário da Assembleia: Nikolas Ferreira; o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos); o deputado federal e presidente do PL em Minas, Domingos Sávio; a pré-candidata a vice, Coronel Claudia; e o próprio Engler.

Enquanto Engler ainda discursava, Nikolas voltava sua atenção à tela do smartphone. Assim que o pré-candidato deixou o púlpito, o deputado federal anunciou que Bolsonaro queria dar um recado ao “seu gordinho favorito”. O ex-presidente apareceu na tela do telefone, disposto em frente a um microfone e retomou as falas de apoio ao nome do PL para a prefeitura da capital mineira.

Antes do recado, o ex-presidente reiterou a fala de Nikolas, disse “é verdade, meu gordinho favorito” e gargalhou.