Com Boric, Lula diz que Brasil viveu "apagão diplomático" sob Bolsonaro

O presidente Lula esteve nesta segunda-feira (5/8) com o presidente do Chile, Gabriel Boric, para uma reunião bilateral - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o Brasil saiu de um “apagão diplomático” do governo passado, e que pretende aprofundar a relação com o Chile. O chefe do Executivo desembarcou nesta segunda-feira (5/8) no país, e fez uma declaração conjunta com o presidente chileno, Gabriel Boric.



Sem nomear diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula criticou a gestão de seu opositor falando em “retrocessos” e “negacionismo” no meio ambiente, no âmbito social e na política externa.

“O Brasil saiu do apagão diplomático ao qual se submeteu de 2018 a 2022. O Brasil não tinha relações com ninguém e tratava de ofender aliados. Ficou totalmente isolado. Ninguém queria visitar o Brasil, e ninguém queria receber o presidente do Brasil”, afirmou o petista durante a declaração, que ocorreu no Palácio de La Moneda, em Santiago.

O chefe do Executivo argumentou que, quando voltou à Presidência, trouxe o objetivo de aumentar a integração entre os países da América do Sul, incluindo o fortalecimento de blocos como o Mercosul e a Unasul.

Também fez um apelo por união. “Nós não podemos continuar de costas uns pros outros. Nós temos que estudar, pesquisar, garimpar, cada coisa que nós podemos fazer juntos. Nós temos que estudar nossas similaridades. Nós temos que fazer com que as coisas aconteçam em benefício de um sonho de uma América Latina unida, de uma América do Sul unida”, disse o presidente, classificando a relação com o Chile como uma “amizade sem limites”.

Lula e Boric se reuniram a portas fechadas pela manhã, além de um encontro entre os ministros dos dois países. Logo depois, participaram da assinatura de acordos de cooperação e troca de condecorações.

"Nova era" na relação

O presidente brasileiro disse ainda querer ampliar a relação com o Chile – os países já possuem mais de 90 acordos em vigor, sem contar os que foram assinados hoje. “Nunca mais a relação Brasil e Chile será como foi antes. Ela tem que melhorar em todos os campos, sobretudo na política. Sobretudo na relação de amizade. Sobretudo no pensamento que o povo chileno merece mais e o povo brasileiro merece mais”, argumentou Lula. Ele afirmou ainda que voltará ao Brasil dizendo que começou “uma nova era” na relação.