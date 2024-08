Autoridades reagem a queda de avião em Vinhedo: "Muito triste"

Autoridades públicas lamentaram a queda de um avião bimotor com 62 pessoas a bordo em Vinhedo, interior de São Paulo. De acordo com a prefeitura de Valinhos, cidade próxima ao local do acidente, ninguém sobreviveu. A empresa informou, em nota, que trata-se do voo 2283 que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP) e caiu próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante fala na cerimônia de Lançamento da Fragata Tamandaré em Itajaí, Santa Catarina, pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas. No X (ex-Twitter), o chefe do executivo escreveu: "Uma notícia muito triste. Toda minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas".

Uma notícia muito triste. Toda minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. pic.twitter.com/eb47itDbe8 — Lula (@LulaOficial) August 9, 2024

Também no X, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, se solidarizou com os familiares das vítimas. "Transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor", escreveu Alckmin.

Transmito meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas da queda de um avião em Vinhedo. Que Deus conforte seus corações neste momento de dor. August 9, 2024

O governador Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória (ES) para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), antecipou o retorno para o estado de São Paulo e vai para o município de Vinhedo acompanhar os trabalhos das equipes.

Equipes do Corpo de Bombeiros, @PMESP e @defesacivilsp já estão no local da queda do voo 2283- avião PS - VPB, da VOEPASS Linhas Aéreas, ocorrido no início da tarde em Vinhedo. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) e a Polícia Civil estão mobilizadas no resgate… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) August 9, 2024

Os governadores do Paraná, Ratinho Junior (PSD), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), também prestarão condolências.

Diante da tragédia envolvendo um avião que saiu do Aeroporto de Cascavel, eu e o governador @tarcisiogdf vamos deixar o encontro do Cosud, no Espírito Santo, e ir até Vinhedo para acompanhar essa situação de perto. O Paraná está de luto. pic.twitter.com/hqs2p3xRYM — @ratinho_jr (@ratinho_jr) August 9, 2024

A queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP) é uma tragédia que entristece a todos nós. Desastres aéreos não fazem parte da rotina dos brasileiros e perder tantas vidas dessa maneira é muito impactante. Expresso a minha solidariedade às famílias das vítimas, rogando a Deus que… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) August 9, 2024

É com profunda tristeza que recebi a notícia que um avião, que fazia o trajeto Cascavel (PR) x Guarulhos (SP), caiu na cidade de Vinhedo, em SP.



Quero prestar minha solidariedade às famílias e também aos governadores Tarcísio e Ratinho, que estavam no ES comigo, no Cosud, e… pic.twitter.com/63C0zbvj0w August 9, 2024