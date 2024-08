Pacheco decreta luto oficial no Senado em homenagem às vítimas de voo

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, declarou luto oficial na Casa pelo período de três dias, em virtude da tragédia aérea ocorrida em Vinhedo, no interior de São Paulo, com uma aeronave da Voepass Linhas Aéreas, na última sexta-feira (10/8).

Na justificativa do ato, Pacheco ressaltou que o Brasil presenciou um “terrível acidente aéreo” na cidade localizada no interior paulista. Também destacou o número de pessoas que perderam a vida no ocorrido, que, de acordo com a companhia aérea, já chega a 62 pessoas.

“O Senado Federal não pode ficar alheio a essa tragédia, impondo-se manifestar solidariedade às famílias e o pesar pela triste ocorrência”, manifestou o presidente da Casa, na publicação do ato.

Além do Legislativo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou luto oficial de três dias na noite da sexta-feira que ocorreu o acidente. Antes disso, os governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo, já haviam definido um período de luto em seus respectivos estados.