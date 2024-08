Rui Costa discute vinda de Xi Jinping ao Brasil com embaixador da China

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, e embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, durante reunião - (crédito: Divulgação/Casa Civil)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reuniu-se nesta segunda-feira (12/8) com o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, para discutir a visita do presidente chinês, Xi Jinping, ao Brasil. O encontro está programado para novembro.



Segundo comunicado da Casa Civil, o governo vai criar, até a semana que vem, um grupo de trabalho para acertar os projetos de interesse do Brasil e da China, com a participação da embaixada, e para organizar os anúncios que serão feitos durante a visita de Xi Jinping.

“Depois da visita à China, o presidente Lula determinou que pudéssemos avançar na construção de uma agenda que alinhe novas políticas de desenvolvimento do Brasil com a ampliação desta cooperação”, declarou Rui Costa.

Áreas de interesse estratégico

Entre as áreas de interesse dos dois países estão inteligência artificial, infraestrutura e transição energética. Brasil e China completam 50 anos de relação diplomática neste mês, e a vinda do presidente chinês também servirá para celebrar a data.

Xi Jinping virá ao Brasil participar da Cúpula de Chefes de Estado do G20, no Rio de Janeiro, em novembro. E deve aproveitar a viagem para realizar o encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O embaixador da China, por sua vez, ressaltou o interesse na aproximação com o Brasil.

“Nossa parceria em investir no Brasil é uma parceria voltada para o futuro. Nossas economias e nossa cooperação têm de seguir aos atendimentos das demandas trazidas pelo desenvolvimento sustentável. Agora, é identificar áreas estratégicas e prioridades em nossa cooperação”, disse Zhu Qingqiao.

Ele destacou também o trabalho da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban), que completou 20 anos em 2024 e coordena a relação entre Brasil e China. O órgão é presidido pelos vice-presidentes do Brasil — atualmente Geraldo Alckmin — e da China, Han Zheng.