Lula homenageia Eduardo Campos e diz que o "via como futuro presidente"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva homenageou, nesta terça-feira (13/8), o ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, morto há exatos 10 anos, quando era candidato à Presidência da República, em um acidente de avião.



O petista lamentou a morte do político, e disse que via Campos como “um futuro presidente da República”. Afirmou ainda que a parceria dos dois no segundo mandato foi uma das mais fortes que já teve com um governador. Em 2004, Lula nomeou o aliado ministro da Ciência e Tecnologia em seu primeiro governo (2003-2006).



“Eduardo fazia política sem ódio. Herdou do avô o gosto pela negociação, a sensibilidade social e a habilidade para unir as pessoas. Nossa parceria no meu segundo mandato foi a das mais fortes que já tive com um governador, e levou desenvolvimento para Pernambuco. Mais do que uma respeitada liderança pernambucana e nordestina, se tornou uma referência nacional”, escreveu Lula em sua conta no X.

Minha relação com Eduardo Campos ia muito além da política. Eu o conheci ainda jovem, por intermédio do avô Miguel Arraes, e tive a oportunidade de conviver com sua mãe, sua mulher e seus filhos.



"Além da política"

Lula afirmou que a relação dos dois ia além da política, e que o conheceu por meio do avô de Campos, o também ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes.

“Infelizmente, ele nos deixou muito cedo, privando o Brasil de um de seus homens públicos mais preparados, uma pessoa que eu via como um futuro presidente da República. Nos 10 anos de sua morte, o legado de Eduardo Campos continua vivo, em especial nos seus filhos, que com ele aprenderam desde pequenos a importância da política”, acrescentou o presidente.

Dois dos cinco filhos de Eduardo Campos ocupam cargos públicos atualmente: o prefeito de Recife, João Campos (PSB), e o deputado federal Pedro Campos (PSB-PE).

O ex-governador morreu em um acidente de avião em Santos, São Paulo, que completa 10 anos hoje. Segundo a investigação, a queda foi causada por uma combinação de fatores, incluindo a perda de orientação pela falta de visibilidade e falta de treinamento dos pilotos naquele modelo específico de aeronave, um jatinho Cessna 560 XLS+. Além de Campos, outras seis pessoas morreram.