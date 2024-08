Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Rio Branco

As eleições municipais estão chegando e, com as candidaturas às prefeituras das capitais do país confirmadas oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (16/8), já é possível conhecer os concorrentes ao cargo na capital do Acre.

Qualquer cidadão pode disputar os cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade e de incompatibilidade previstas na Constituição, como por exemplo, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a justiça eleitoral. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno está previsto para ocorrer no dia 27 do mesmo mês.

Confira todos os candidatos registrados à prefeitura da cidade de Rio Branco:



Dr. Jenilson (PSB)

Natural de Tarauacá (AC), Janilson Lopes Leite, com nome de urna como Dr. Jenilson, é médico e ex-deputado estadual pelo Acre de 2014 a 2022. Filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), Jenilson tentou a eleição para senador em 2022, mas saiu derrotado. Antes, o candidato foi filiado ao PCdoB de 1996 a 2019.



Agora, o Doutor Jenilson está concorrendo para prefeito da capital do Acre, Rio Branco. O vice-prefeito da chapa de Leite é o advogado Sanderson Moura, que também é filiado ao PSB. A candidatura de Leite não fechou aliança com nenhuma outra sigla partidária.

O candidato declarou ao TSE ter um patrimônio de R$ 307.380,55. O número do candidato na urna é 40.

Jarude (Novo)

Deputado estadual pelo Acre eleito em 2022, Emerson Jarude já foi vereador de Rio Branco por dois mandatos seguidos e agora tenta candidatura para prefeito da capital. Filiado ao Partido Novo desde 2023, Jarude já passou pelo Partido Social Liberal (PSL) de 2016 a 2018 e pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de 2020 a 2023.



Jarude disputa em uma chapa "puro sangue", formada apenas pelo Partido Novo. O candidato a vice-prefeito de Jarude é o policial militar Capitão Isaías.

De acordo com as informações disponibilizadas pelo deputado, o único bem declarado ao TSE é um veículo automotor de R$ 254.990,00. O número do candidato na urna é 30.



Marcus Alexandre (MDB)

Prefeito de Rio Branco por dois mandatos consecutivos, entre 2013 e 2018, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Marcus Alexandre concorre mais uma vez para prefeito em 2024, mas pelo MDB. Nas eleições de 2018, tentou ser eleito governador do Acre e em 2022 disputou para vice-governador do estado, mas nas duas vezes saiu derrotado.



A número dois da chapa é a atual vice-prefeita da cidade, Marfisa Galvão, do PSD, em uma aliança com a coligação “Bora Rio Branco”, composta pelos partidos MDB, DC, PT, PC do B, PV, PSD, PSOL, Rede, Republicanos, AGIR e PRD.

Marcus declarou no site do TSE um total de bens no valor de R$ 730.064,72. O número do candidato na urna é 15.

Tião Bocalom (PL)

Atual prefeito de Rio Branco, Sebastião Bocalom, conhecido com Tião Bocalom, tenta se reeleger Partido Liberal. Alysson Bestene (PP), que é ex-secretário Extraordinário de Assuntos Governamentais, está na disputa para o cargo de vice-prefeito.

Natural do Paraná, Tião iniciou a trajetória política como prefeito do município de Acrelândia, no Acre, em 1993. Em 2006, disputou para governador do estado pelo PSDB, mas não foi eleito. Novamente, em 2010, disputou para governador, mas perdeu para o candidato do PT, Tião Viana. Apenas em 2020, quando disputou para prefeito de Rio Branco pelo Partido Progressista, que venceu a disputa.



Nas eleições de 2024, o candidato concorre pelo Partido Liberal com aliança de coligação entre PP, PL, União Brasil, Podemos, PSDB, Cidadania e Solidariedade, chamada “Produzir para empregar”.

Tião declarou ao TSE um total de R$ 1.055.000,00 em bens. O número do candidato na urna é 22.

*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

