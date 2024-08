Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro

Sede da Prefeitura do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Prefeitura do Rio)

As eleições municipais estão chegando e, com as candidaturas às prefeituras das capitais do país confirmadas oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira (16/8), já é possível conhecer os concorrentes ao cargo no Rio de Janeiro.

Com uma típica situação de candidato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) versus candidato de Jair Bolsonaro (PL), a eleição pela prefeitura da Cidade Maravilhosa registrou nove candidaturas.

O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno está previsto para ocorrer no dia 27 do mesmo mês. A seguir, conheça os candidatos à prefeitura do Rio.

Eduardo Paes (PSD)

Atual prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD) encerra neste ano o terceiro mandato na prefeitura. O candidato apoiado pelo presidente Lula já foi chefe do executivo carioca de 2009 a 2016 e desponta com mais de 40% nas pesquisas de intenção de voto.

Com participações em eventos e fotos juntos, Lula e Paes já estão em ritmo de campanha há algum tempo e o presidente não esconde o apoio e os elogios ao prefeito. Paes entra na disputa como representante da coligação “É o Rio seguindo em frente”, que une PODE, PRD, DC, AGIR, Solidariedade, Avante, PSB, PDT, PSD e a Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV).

O atual prefeito, que tem se mostrado ativo nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), também já se candidatou a governador, em 2006 e 2018, mas não chegou a se eleger.

O vice da chapa é Eduardo Cavaliere, também do PSD. Número na urna é 55.

Alexandre Ramagem (PL)

Alexandre Ramagem, ou Delegado Ramagem, é uma figura que tem repercutido nos noticiários nos últimos tempos. Representante do Partido Liberal (PL), ele é deputado federal desde 2022 e aliado de Jair Bolsonaro, mas a relação entre os dois políticos sofreu reveses com o caso da Abin Paralela.

O caso que eclodiu no início deste ano aponta uma aliança entre Ramagem, então diretor da Agência de Inteligência Brasileira (Abin), e Bolsonaro, presidente na época, na utilização da estrutura de inteligência para espionar opositores. No último mês, áudio gravado pelo próprio parlamentar mostrou discussões entre os envolvidos para blindar senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso da "rachadinha". O vazamento pôs em xeque a relação entre o candidato e o ex-presidente e chegou a lançar dúvidas sobre o apoio de Jair Bolsonaro.

Em segundo nas pesquisas, Ramagem vai representar a coligação Coragem para Mudar, com PL, MDB e Republicanos, e tem Índia Armelau (PL) como vice. O número na urna é 22.

Tarcísio Motta (PSol)

Candidato do Psol, Tarcísio Motta é deputado federal desde 2022. O parlamentar conta com a deputada estadual Renata Souza (Psol) como vice na chapa. A dupla vai representar a coligação “O Rio merece mais”, que conta com a Federação Psol-Rede e com o PCB.

Além de deputado, Tarcísio Motta também já ocupou o cargo de vereador da capital carioca de 2017 a 2022.

Já Renata Souza se firmou como uma voz ativa no combate ao racismo na política. A parlamentar já se candidatou à prefeitura em 2020, mas não foi eleita, e está no segundo mandato como deputada estadual. Em junho, ela denunciou ameaças e ataques racistas recebidos por ela e pela equipe na internet.

O número do candidato na urna é o 50.

Cyro Garcia (PSTU)

Cyro Garcia é o candidato do Partido Socialista Dos Trabalhadores Unificado (PSTU) à Prefeitura do Rio. Essa é a 11ª candidatura do professor, que já se candidatou três vezes para prefeito (2012, 2016 e 2020), duas para governador (2010 e 2022) duas para vereador (2004 e 2008), duas para deputado federal (2006 e 2012) e uma para senador (2018).

A vice da chapa é Paula Falcão, também do PSTU. O número na urna é 16.

Rodrigo Amorim (União Brasil)

Rodrigo Amorim é o candidato do União Brasil e representa a coligação Força Para Mudar, em parceria com o Mobiliza. Amorim é deputado estadual do RJ desde 2019.

O vice da chapa é Fred Pacheco (Mobiliza). O número do candidato na urna é 44.

Marcelo Queiroz (PP)

Marcelo Queiroz, do Progressistas, é o candidato da coligação O Rio tem Opção, do PP em parceria com a Federação PSDB/Cidadania. A vice é Teresa Bergher (PP).

Deputado federal desde 2022, Queiroz já foi eleito vereador em 2012.

Carol Sponza (Novo)

Carol Sponza é a representante do Partido Novo na disputa eleitoral. Advogada, ela chegou a se candidatar a deputada estadual em 2018, eleição em que ficou como suplente.

A candidata representa uma chapa de partido único, sem coligação, o vice é Popo (Novo). Na urna, o número é o 30.

Juliete Pantoja (UP)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliete Pantoja | UP (@julietepantojaup)

Juliete Pantoja é a candidata do Unidade Popular (UP) na disputa. Além dessa candidatura, ela já concorreu ao governo em 2022, além de duas candidaturas para vereadora de Duque de Caxias (RJ), que foram indeferidas.

A chapa é composta ainda por Benevides Camelo, também do UP. O número é 80.

Henrique Simonard (PCO)

Henrique Simonard é o candidato do Partido Da Causa Operária (PCO). O jornalista já se candidatou a deputado estadual em 2018, prefeito em 2020 e deputado federal em 2022.



O jornalista tem como vice Caetano Albuquerque, também do PCO. O número é 29.