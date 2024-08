Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Manaus

Os registros para as candidaturas às eleições municipais de 2024 foram encerrados. Candidatos, federações e partidos políticos tinham até esta quinta-feira (15/08) para se candidatar no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral ou nos juízos eleitorais de forma presencial.

Qualquer cidadão pode disputar os cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade e de incompatibilidade previstas na Constituição, como por exemplo, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a justiça eleitoral. Nos próximos meses, a atenção estará voltada para os próximos vereadores e prefeitos de cada município.

Confira os sete candidatos a prefeito de Manaus, no Amazonas:



Amom Mandel

AMOM MANDEL (foto: TSE)

O candidato a prefeito mais novo do país, Amom Mandel, filiado ao PSDB Cidadania, começou sua vida política com apenas 19 anos quando se elegeu vereador de Manaus em 2020 e depois, em 2022, ganhou a eleição para deputado federal com mais votos do Amazonas. Agora, com 22 anos, nas eleições municipais de 2024, Mandel quer ser o prefeito mais novo do país.

Como vice-prefeito na chapa do candidato está a advogada Nancy Segadilha, também do Cidadania. De acordo com os dados fornecidos pelo candidato ao Tribunal Superior Eleitoral, Amom tem R$ 523.449,62 em bens totais. O número de Amon na urna é 23.



Capitão Alberto Neto

CAPITÃO ALBERTO NETO (foto: TSE)

Alberto Neto, ou Capitão Alberto Neto, é deputado federal pelo Amazonas desde 2022. Antes, se candidatou a prefeito de Manaus em 2020, mas saiu derrotado. Nas eleições de 2024, pela segunda vez, Neto tenta pelo cargo de prefeito pelo Partido Liberal.

Capitão da Polícia Militar, Alberto tem como suplente a empresária e professora Maria do Carmo, do Partido Novo. A dupla faz parte da coligação Ordem e Progresso, com os partidos PL e Novo. O capitão declarou o valor de R$ 725.395,42 como posse de bens totais. O número de Alberto na urna é 22.



David Almeida

DAVID ALMEIDA (foto: TSE)

Atual prefeito da capital do Amazonas, David Almeida é formado em direito e ingressou na carreira política em 2004 quando foi candidato a vereador. Deputado estadual durante três mandatos seguidos, Almeida também assumiu o governo do Amazonas após a cassação de José Melo de Oliveira e o do seu vice pelo TSE, em 2017.

Tentou a eleição a governador do estado em 2018, mas saiu derrotado. Agora, tenta a reeleição para prefeito de Manaus pelo partido Avante. Como suplente do cargo está o empresário Renato Frota, também do Avante. A candidatura é apoiada pela coligação Avante, Manaus, com os partidos AGIR, PSD, DC, AVANTE E MDB. David Almeida declarou a posse de R$ 1.277.906,77 em bens totais. O número de David Almeida na urna é 70.



Gilberto Vasconcelos

GILBERTO VASCONCELOS (foto: TSE)

Professor de ensino fundamental, Gilberto Vasconcelos começou a vida política em 2004 como candidato a vereador, mas nunca foi eleito. Vasconcelos tenta, pela segunda vez, a eleição para prefeito de Manaus pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU).

Para vice-prefeita está a nutricionista Damiana Amorim, também do PSTU. Gilberto afirmou não ter bens a declarar. O número de Gilberto na urna é 16.



Marcelo Ramos



MARCELO RAMOS (foto: TSE)

Advogado, Marcelo Ramos iniciou a carreira política em 2000 ao se candidatar a vereador de Manaus pelo PCdoB. Foi deputado estadual do Amazonas pelo PSB em 2010 e concorreu a prefeito de Manaus em 2016 pelo PL. Em 2018, foi eleito deputado federal também pelo PL, além de ter sido eleito o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, mas foi destituído do cargo pelo presidente da Casa, Arthur Lira.

Pela segunda vez, Ramos tenta a candidatura à prefeitura de Manaus, mas agora pelo Partido dos Trabalhadores. Luiz Carlos Andrade, professor universitário e filiado ao PDT, está concorrendo na chapa de Ramos como vice-prefeito. A candidatura faz parte da coligação Manaus Mais Forte, com os partidos Federação Psol Rede, Solidariedade, PDT e Federação Brasil Da Esperança - Fé Brasil (PT/PCdoB/PV). Marcelo declarou R$ 1.598.044,77 em bens totais. O número de Marcelo na urna é 13.



Roberto Cidade



ROBERTO CIDADE (foto: TSE)

Deputado estadual pelo segundo mandato, Roberto Cidade foi presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas em 2021 e 2022. Nas eleições municipais de 2024, Cidade concorre para prefeito da capital pelo União Brasil, junto com o seu suplente. Coronel Menezes, do partido Progressistas.

A dupla faz parte da coligação Manaus Merece Mais, com os partidos Republicanos, PP, PODE, PMB, PSB, PRD e União. Roberto declarou ter o valor de R$ 4.338.285,27 em bens totais. O número de Roberto na urna é 44.



Wilker Barreto



WILKER BARRETO (foto: TSE)

Economista e deputado estadual pelo segundo mandato, Wilker Barreto iniciou a carreira política em 2012 quando foi eleito vereador pelo PHS por dois mandatos consecutivos. Este ano, se filiou ao Mobiliza e concorre à prefeitura de Manaus.

Como vice-prefeita está a professora de ensino fundamental Renata Cristiana, também do partido Mobiliza. Wilker declarou R$ 2.651.012,02 em bens totais. O número de Wilker na urna é 33.

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza

*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.