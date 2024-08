Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Fortaleza

Os registros para as candidaturas às eleições municipais de 2024 foram encerrados. Candidatos, federações e partidos políticos tinham até esta quinta-feira (15/08) para se candidatar no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral ou nos juízos eleitorais de forma presencial.

Qualquer cidadão pode disputar os cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade e de incompatibilidade previstas na Constituição, como por exemplo, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a justiça eleitoral. Nos próximos meses, a atenção estará voltada para os próximos vereadores e prefeitos de cada município.

Nove candidatos a prefeito da capital do Ceará, Fortaleza, formam o palanque político do estado. Saiba quem são:



André Fernandes

Deputado Federal pelo estado do Ceará, André Fernandes também foi deputado estadual entre os anos de 2019 a 2022. Aos 26 anos, Fernandes concorre pela primeira vez à prefeitura da cidade de Fortaleza pelo Partido Liberal (PL).

Como suplente do candidato está a advogada e professora universitária Alcyvania Pinheiro, também do PL. Fernandes declarou no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possuir R$ 377.705,00 em bens totais. O número de André na urna é 22.

Capitão Wagner

Capitão da Polícia Militar, Wagner Sousa, conhecido como Capitão Wagner, começou a carreira política como vereador de Fortaleza em 2012, depois foi deputado estadual e federal pelo estado do Ceará. Em 2022, tentou a eleição para o cargo de governador do estado, mas saiu derrotado.

Agora, nas eleições de 2024, Capitão concorre à prefeitura de Fortaleza pelo União Brasil. Como vice-prefeita do candidato está a conselheira tutelar de Fortaleza, também do União Brasil, Edilene Pessoa. Capitão Wagner declarou a posse de R$ 1.014.323,79 em bens totais. O número de Capitão Wagner na urna é 44.



Chico Malta



Advogado e militante comunista, Chico Malta foi diretor do Sindicato dos Bancários do Ceará de 1988 a 2000 e membro do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Atualmente, é vice-presidente da Casa de Amizade Brasil-Cuba do Ceará, a qual participou da fundação em 1991. Em 2022, concorreu para governador do Ceará, mas não alcançou o cargo.

Nas eleições de 2024, Chico concorre a prefeito da cidade de Fortaleza pelo PCB junto com o suplente Roberto Santos, dirigente sindical da construção civil, também filiado ao PCB. Malta declarou R$ 540.000,00 em bens totais. O número do Chico na urna é 21.



Eduardo Girão

Senador Federal pelo estado do Ceará desde de 2018, Eduardo Girão é empresário e formado em administração de empresas. Começou a vida política com a eleição para senador pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

Hoje, concorre para prefeito de Fortaleza pelo partido Novo. Como suplente do candidato está a dentista Silvana Bezerra de Menezes, também do partido Novo. Silvana é viúva do ex-governador do Ceará Adauto Bezerra. Girão declarou a posse de R$ 48.177.784,31 em bens totais. O número de Eduardo Girão na urna é 30.



Evandro Leitão



Deputado estadual pelo estado do Ceará desde de 2022, Evandro Leitão foi eleito presidente da Assembleia Legislativa para os anos de 2023 e 2024. Servidor público da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz), Leitão está concorrendo à prefeitura de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Também filiada ao PT, Gabriella Aguiar é a suplente de Leitão. Aguiar é deputada estadual e médica geriatra. A dupla faz parte da coligação Juntos, Fortaleza Pode Muito Mais, com os partidos Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV), PP, PSB, PSD, Republicanos, MDB. Ao site do TSE, Evandro Leitão declarou R$ 1.662.352,84 em totais de bens. O número de Evandro na urna é 13.



George Lima

George Lima é empresário no setor alimentício, automotivo e imobiliário. Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo Ceará, além de assessorar o ex-secretário Élcio Batista da Casa Civil do Estado do Ceará.

Em 2024, é candidato à prefeitura de Fortaleza pelo partido Solidariedade, junto à suplente Rachel Girão, também do Solidariedade. Rachel é advogada e nunca concorreu a nenhum cargo público. Lima possui R$ 567.776,00 em bens totais, de acordo com o site do TSE. O número de George na urna é 77.

José Sarto

Atual prefeito de Fortaleza, José Sarto Nogueira disputa a reeleição ao cargo pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Médico, formado pela Universidade Federal do Ceará, foi deputado estadual pelo estado por sete vezes seguidas desde 1994. Além disso, foi presidente da Assembleia Legislativa do Ceará antes da prefeitura, em 2020.

Para suplente, Sarto terá Élcio Batista, atual presidente estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Os dois fazem parte da coligação Fortaleza Não Pode Parar, com os partidos Pode, Agir, Avante, DC, Mobiliza, PDT, Federação PSDB, Cidadania (PSDB/Cidadania) e PRD. Sarto Nogueira declarou o patrimônio de R$ 1.105.519,31 em bens totais. O número de José Sarto na urna é 12.



Técio Nunes

Atual presidente da Federação do Partido do Socialismo e Liberdade (Psol)/Rede Sustentabilidade no Ceará, Técio Nunes é produtor cultural e concorre pela primeira vez ao cargo público. Nas eleições de 2024, Técio se candidatou à prefeitura de Fortaleza com a atual porta-voz da Rede Sustentabilidade, Cindy Carvalho, como suplente.

A candidatura participa da coligação Construindo Nossa Fortaleza, com os partidos Federação Psol Rede Psol/Rede) e Unidade Popular. Técio declarou possuir em total de bens um automóvel de R$ 37.082,00. O número de Técio na urna é 50.



Zé Batista



José Batista Neto, ou apenas Zé Batista, é sindicalista e operário da construção civil. Em sua terceira disputa eleitoral, Zé Batista está concorrendo a prefeito de Fortaleza pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU).

Antes, o candidato já concorreu ao cargo de vereador de Fortaleza e Governador da cidade. Maria de Lourdes Gonçalves da Costa, também sindicalista e filiada ao PSTU, será a vice-prefeita de Batista. O candidato declarou R$ 175.000,00 em bens totais. O número de Zé Batista na urna é 16.



*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza

*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.