Lula sobre Silvio Santos: ‘Tem pessoas que não morrem’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou neste domingo (18/8) sobre a morte do apresentador e empresário Silvio Santos. Segundo ele, “tem pessoas que não morrem”, e Silvio era uma delas.

Lula teceu elogios ao apresentador, e relembrou a época em que disputaram a Presidência da República, em 1989. Elogiou ainda a seriedade de Silvio Santos face às irregularidades identificadas no Banco Pan-Americano.

“Era um homem… Inegavelmente, o Silvio Santos foi o melhor apresentador de televisão desse país. O melhor homem de televisão. Depois do Chacrinha e ele juntos não tem mais ninguém que sequer chegue perto deles. Quem tem a minha idade viveu pelo menos metade dela vendo Silvio Santos”, disse Lula a jornalistas durante sua visita à sala de situação que acompanha a aplicação do Concurso Nacional Unificado (CNU), na sede da Dataprev.

“Acho que tem pessoas que não morrem. Eu entendo que ele não morreu, foi fazer uma viagem. Como eu acredito na existência de um mundo melhor, mais justo, eu acho que o Silvio Santos deve estar direcionado para esse novo mundo. As pessoas que a gente admira e gosta não morrem, porque elas ficam no pensamento da gente”, acrescentou Lula.









































Fraude no Banco PanAmericano

O presidente relembrou ainda alguns momentos que viveu com Silvio Santos. Ambos foram candidatos nas eleições à presidência em 1989, e perderam. Lula ainda elogiou o comportamento do empresário quando o Banco PanAmericano, do qual era dono, apresentou um rombo de R$ 4 bilhões em 2010, que quase o levou a vender todo o Grupo Silvio Santos. Ele vendeu o banco ao BTG Pactual em 2011.

"Quando teve aquele golpe no Banco PanAmericano. O Silvio Santos me procurou aqui, muito preocupado, e eu era presidente da República. Ele estava com medo de ser preso. Eu dizia assim, ‘Silvio, primeiro não há porque te prender. Nós vamos fazer uma investigação. O Banco Central vai ajudar isso, o ministério da Fazenda, e vamos ver como é que a gente resolve o problema. E o problema foi resolvido", afirmou Lula.

O presidente elogiou ainda a honestidade do empresário e apresentador, que ofereceu o SBT, seu canal de televisão, como garantia ao lidar com o rombo financeiro no banco.

"Ele ia no programa dele, contava a história no programa dele. Ele não tinha vergonha de dizer quem ele era. Eu achava o Silvio Santos um homem de bem, de caráter, respeitoso, e que não gostava de falar mal do governo independentemente de quem fosse o governo", disse Lula.