Como Pablo Marçal ficou rico? Conheça o império do ex-coach

O empresário e influenciador Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, declarou um patrimônio de R$ 169.503.058,17 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). É a maior soma de bens declarados entre os dez candidatos à Prefeitura da capital paulista, superando em mais de R$ 130 milhões o patrimônio declarado pelo segundo postulante ao cargo mais rico, o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), que afirmou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de R$ 38 milhões.

Segundo dados da Receita Federal, Marçal está ligado a 21 empresas, entre sociedades e participações administrativas. As áreas de atuação variam entre holdings, incorporação imobiliária, consultoria empresarial, escola e até resort de férias.

Somados, os capitais sociais das corporações ligadas a Marçal representam mais de R$ 194 milhões. Nesse quesito, a de maior valor é a Aviation Participações, uma holding, ou seja, uma empresa que faz a gestão de outras instituições.

Nem todas as empresas ligadas a Pablo Marçal constam em sua relação de bens ao TSE, pois a Justiça Eleitoral só exige uma declaração dos candidatos nos casos de participação societária em uma companhia, dispensando-a para funções administrativas.

Contudo, Marçal omitiu uma empresa da qual é sócio e ao menos R$ 22 milhões em sua declaração de bens. Além de não elencar sua sociedade na Flat Participações, o empresário declarou outras duas empresas em valores inferiores aos registrados na Receita Federal. A prática está em desacordo com uma norma do TSE segundo a qual a declaração de cotas societárias deve ser realizada tal como consta no Fisco. O candidato do PRTB chegou a enviar uma retificação dos bens ao TSE, mas não corrigiu o erro, como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo.

Influenciador digital e 'vendedor de curso'

Além do império de empresas, nos últimos cinco anos, Pablo Marçal ganhou projeção nas redes sociais com a venda de palestras e infoprodutos de mentoria pessoal e profissional. Em agosto de 2019, ele tinha 235 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Nesta sexta-feira, 16, data que marca o início da campanha eleitoral na capital paulista, ele conta com mais 12,7 milhões de seguidores na rede.

No YouTube, o empresário contava com 1.140.000 inscritos em setembro de 2021; hoje, já são mais de 3,37 milhões. O maior crescimento foi registrado no TikTok, rede em que ele saltou de 1.196 seguidores em julho de 2020 para mais de 2,5 milhões.

Leia também: Silvio Santos já tentou ser candidato à Presidência da República

Contudo, Marçal nega que seja "vendedor de curso" e afasta o rótulo de coach, afirmando-se como ex-ocupante da função. Em uma de suas palestras, em abril de 2023, o candidato do PRTB rebateu a informação de "ter ficado rico vendendo curso".

"Acho muito engraçado o povo me acusar: 'Ele ficou rico vendendo curso'. É mesmo? Já viu quantas vezes eu meti minha mão num tijolo? A pessoa vai lá no meu resort, lindo, eu falo: 'Adivinhe quantos milhares de bloquetes eu coloquei com minha própria mão'", disse Marçal. "Você acha que eu sou vendedor de curso? Já viu quantas casas eu construí? Quantos prédios que eu ergui? Você sabe da minha vida? Você não sabe da minha vida. Então, meu negócio é curso... Deixa eu te falar o que eu quero de 'curso': eu quero mudar o seu curso de vida."

Além de Marçal, a própria categoria profissional de coaches, em posicionamento oficial, rechaçou uso do termo para descrever as ocupações do candidato a prefeito. "O uso inapropriado do termo 'coach' prejudica fortemente toda a categoria e os profissionais sérios que atuam na área", criticou a International Coaching Federation (ICF), associação que representa os coaches mundialmente.

Livros de autoajuda

Além dos conteúdos digitais, Marçal é autor de livros de autoajuda. Entre os volumes publicados pelo influenciador, estão títulos como Os Códigos do Milhão (R$ 89,90), A Arte de Negociar (R$ 120) e uma edição comentada do clássico A Arte da Guerra, do estrategista chinês Sun Tzu (R$ 39,99).