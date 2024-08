Eleições 2024: conheça os candidatos à prefeitura de Recife

Os perfis dos candidatos às eleições municipais já estão disponíveis no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles tiveram até quinta-feira (15) para registrar candidatura na Justiça Eleitoral com informações sobre bens, escolaridade, profissão e número de urna, por exemplo. Em Recife (PE), oito pessoas concorrem ao cargo de prefeito.

Confira os candidatos:

Dani Portela



Dani Portela (foto: TSE)

Danielle Gondim Portela é a candidata do PSol à Prefeitura do Recife. Nascida em 16 de fevereiro de 1975, é advogada, professora e política. Sua trajetória inclui experiências como vereadora em 2020 e deputada estadual em 2022.

A chapa de Dani Portela conta com a vice Alice Gabino, da Rede. Sua coligação conta é chamada Recife com a cara da gente e conta com, federação PSol Rede / PCB. Dani não declarou nenhum bem e seu número na urna é 50.





Daniel Pires Coelho

Daniel Coelho (foto: TSE)

Daniel Pires Coelho, filiado ao Partido Social Democrático (PSD), é um administrador e político brasileiro. Atualmente, ele ocupa o cargo de secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco no governo de Raquel Lyra. Entre 2015 e 2023, Daniel foi deputado federal por dois mandatos e também atuou como vereador e deputado estadual em Pernambuco.

A vice na chapa de Coelho é a administradora Mariana Melo, filiada ao PSDB. Quanto à coligação, a chapa conta com a Recife levado a sério, PP / PODE / Federação PSDB Cidadania / PSD / PRD / MOBILIZA. Ele declarou R$ 962.830,55. Seu número na urna é 55.

Gilson Machado Guimarães Neto

Gilson Machado (foto: TSE)

Gilson Machado Guimarães Neto, nascido em 12 de maio de 1968, é um sanfoneiro, empresário e político brasileiro filiado ao Partido Liberal (PL). Ele foi ministro do Turismo do Brasil entre 9 de dezembro de 2020 e 31 de março de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro. Além disso, Gilson Machado Neto também atuou como presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) em dois períodos.

A chapa não possui coligações e conta com Leninha Dias como vice, também do PL. A declaração de bens do candidato foi no valor deR$ 3.354.263,29. Seu número na urna é 22.

João Campos

João Campos (foto: TSE)

João Henrique de Andrade Lima Campos é um engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele tem 30 anos e é o atual prefeito mais jovem da história do Recife, além de ser o mais jovem entre as capitais do Brasil. João Campos começou sua atividade política como militante do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Em 2018, foi eleito deputado federal por Pernambuco, sendo o mais votado do Estado, com 460.387 votos. Em 2020, ele foi eleito prefeito da cidade do Recife.

A coligação da chapa é a Frente popular do Recife e conta com os partidos PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) / UNIÃO / REPUBLICANOS / MDB / SOLIDARIEDADE / AVANTE / DC / AGIR / PMB. O vice da chapa é Victor Marques do PCdoB. O candidato declarou R$ 2.697.388,78. Seu número na urna é 40.

LUDMILA

Ludmila (foto: TSE)

Ludmila Medeiros Outtes Alves é presidente do Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco (Seepe) e coordenadora do Movimento Luta de Classes (MLC). Com 36 anos, ela concorre ao cargo de prefeita do Recife pelo partido União Popular (UP).

Em 2022, Ludmila também concorreu à deputada federal pelo mesmo partido, mas não foi eleita. Com o aposentado Raimundo Malheiros como candidato a vice-prefeito. Ludmila não declarou nenhum ben. Seu número na urna é 80.



Simone Fontana

Simone Fontana (foto: TSE)

Simone Fontana é a candidata do PSTU para disputar o cargo de prefeita do Recife nas eleições de 2024. Simone tem 59 anos e é professora das redes públicas estadual e municipal de ensino, além de ser ativista do PSTU desde a fundação da legenda.

A chapa conta com o professor Mariano como vice, também do PSTU. A candidata declarou R$ 160.000,00. O número na urna é 16.

Tecio Teles

Tecio Teles (foto: TSE)

Emanoel Tecio Teles Moraes é o candidato do Novo para disputar o cargo de prefeito do Recife nas eleições de 2024. Ele nasceu em 28 de novembro de 1989, o que o torna um jovem candidato de 34 anos. Tecio é advogado e militar da reserva. Embora não tenha sido eleito anteriormente, ele já se candidatou pela primeira vez a vereador em 2008.

A vice da chapa também é do partido Novo, Kelly Souza, o candidato declarou R$ 1.029.081,48. Seu na urna é 30.

Victor Assis

Victor Assis (foto: TSE)

Victor Assis da Silva é o candidato do Partido da Causa Operária (PCO) para disputar o cargo de prefeito do Recife nas eleições de 2024. Com 29 anos, Victor Assis é jornalista, colunista e editor do Diário Causa Operária. Ele também é membro do Coletivo de Negros João Cândido e do Comitê Central Nacional do PCO.

O vice Vitor Correia também é do PCO e a chapa não possui coligações, o candidato não delclarou bens. Seu número na urna é 29

*Estagiário sob a supervisão de Luana Patriolino