Anvisa terá maior participação no complexo econômico industrial da saúde

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou nesta quarta-feira (21/8) que uma portaria sobre a participação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no complexo econômico industrial de saúde será publicada na quinta-feira (22/8). Ela não detalhou o funcionamento, mas disse a medida está ligada à informatização dos dados.

“Amanhã estaremos lançando uma portaria que visa o fortalecimento do papel da Anvisa no complexo econômico industrial da saúde, colocando a questão do apoio à informatização”, disse Trindade durante o Fórum da Saúde, evento realizado pela farmacêutica EMS e Esfera Brasil.

Desde o ano passado, o governo federal vem investindo na indústria nacional para começar a produzir os próprios medicamentos. A meta é que, em dez anos, o país produza 100% de tudo que consome de insumos farmacêuticos - metade desse percentual deve ser alcançado até 2026.

Para a ministra, “temos base para chegar a essa proporção” de autossuficiência farmacêutica. “O Brasil está em um novo momento, com indicadores econômicos positivos e avançando em programas sociais. Por isso, é estratégico unir ciência, tecnologia e inovação aos anseios do SUS”, acrescentou Trindade.