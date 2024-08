Câmara vai acompanhar investigação de acidente da Voepass que deixou 62 mortos

A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar as investigações do acidente aéreo da Voepass que deixou 62 pessoas mortas. No último dia 9 de agosto o avião caiu em Vinhedo (SP) a cerca de 70 quilômetros do destino final, Guarulhos.

A instalação da comissão externa foi determinada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Nas redes sociais, Lira afirmou que a comissão não trará gastos para o Legislativo. "A comissão não trará ônus para a Casa e será formada por 37 parlamentares", publicou no X.

