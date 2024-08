Desafio do SUS nos próximos anos é o financiamento, diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin chamou a atenção para desafio de financiar o Sistema Único de Saúde (SUS) nos próximos anos. Segundo ele, três mudanças no perfil da população brasileira contribuem para isso. A reflexão ocorreu nesta quarta-feira (21/8) no Fórum Saúde, evento organizado pela farmacêutica EMS e Esfera, em Brasília.

“Temos um grande desafio pela frente: o custo. A mudança demográfica, com a população idosa, a mudança epidemiológica, com o perfil diferente de doenças, e a incorporação tecnológica sobem o custo. Precisamos ter um custo menor e resultado melhor”, comenta Alckmin. O vice-presidente ainda relembrou que, no ano passado, foi promulgado pelo governo federal o reajuste anual do financiamento do SUS.

Também presente no evento, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, defendeu a aproximação dos três poderes para tratar da saúde. “O SUS é o maior sistema de saúde do mundo, são 230 milhões de usuários porque somos todos vacinados por ele. Independente de qualquer classe social, os brasileiros utilizam o SUS. É extremamente importante que o estado e a sociedade atuem juntos”, comentou Toffoli, atentando ao fato de que o judiciário recebe muitos pedidos judiciais de medicação ou tratamento - somente neste ano, já foram 274 mil processos julgados.

Para ele, o diálogo entre os poderes pode auxiliar para diminuir esses processos e facilitar o acesso da população à saúde necessária.

Estiveram também na abertura do Fórum Saúde a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o vice-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, o diretor-presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Celso Pansera, e o presidente do Grupo NC, Carlos Sanchez.