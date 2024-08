Lula: "Não estou apenas apoiando Boulos, mas trabalhando para ele ser o futuro prefeito de SP"

"Quero que saibam que vou me dedicar. Quero dizer para o Boulos: o que eu puder fazer para ele ganhar as eleições, eu vou fazer", disse Lula - (crédito: Reprodução / Youtube)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, no final da tarde deste sábado (24/8), do comício do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), candidato à Prefeitura de São Paulo e da vice, Marta Suplicy em São Miguel Paulista. Essa foi a segunda aparição do chefe do Executivo hoje juntamente com o psolista. Durante discurso, Lula destacou "não estar apenas apoiando Boulos, mas trabalhando para ele ser o futuro prefeito de SP".

A exemplo do primeiro comício, voltou a pedir de presente de aniversário a eleição do candidato.



"Estou vendo muita gente gritando ‘Lula, eu te amo’. Quero dizer uma coisa: se me ama de verdade, dia 6 de outubro é dia do meu aniversário. Me dê de presente a eleição do companheiro Boulos aqui em SP. Será o melhor presente que podem me dar porque faço aniversário duas vezes. Se houver algum esquecimento e não ter vitória dia 6, a vitória será certa no dia 27".

"Precisam escolher prefeito que tem sorte porque azar a gente não quer", emendou.

O petista prometeu ainda que não deixará faltar recursos para que "Boulos possa implantar os projetos".

"O Boulos, dia 1º de janeiro quando tomar posse, vai ter que conviver comigo dois anos na presidência e vai perceber como é bom a gente ter relação civilizada, democrática, de companheiro porque a gente não vai deixar faltar recurso necessário para que Boulos possa implantar os projetos mais importantes apesar de SP ser muito rica".



"Estou empenhado e quero que saibam não estou apenas apoiando Boulos. Estou trabalhando para ele ser o futuro prefeito", acrescentou.



Sem citar os demais candidatos à prefeitura paulista, disse que os "adversários trabalham nas caladas da noite, nas redes digitais contando mentira, inventando verdades e fazendo provocação".

Lula reiterou que se empenhará na vitória de Boulos.

"Se a gente fizer parceria Prefeitura de SP e governo federal, estejam certos que a vitória do Boulos é irreversível. Quero que saibam que vou me dedicar. Quero dizer para o Boulos: o que eu puder fazer para ele ganhar as eleições, eu vou fazer".

Aos presentes, voltou a pedir apoio para o dia 6 de outubro.

"São Miguel Paulista, o que vocês vão fazer nessa eleição é dar um espetáculo de cidadania elegendo esse companheiro prefeito de São Paulo já no dia 6. Se não, vão ter que me dar dois presentes, me deem um só. Eleja logo no dia 6 pra gente poder comer um belo bolo e comemorar", pediu o petista.

Entre os convidados, também esteve presente no palanque o ministro da Economia, Fernando Haddad.

"Vamos combinar que a concorrência está muito fraca. Não está legal a concorrência. Já vimos as loucuras que acontecem quando um mau caráter assume, já aconteceu com o Brasil. Mas não vamos deixar acontecer com SP", disse Haddad.