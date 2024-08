Datafolha: Boulos lidera disputa em São Paulo; Marçal e Nunes a seguir

A primeira pesquisa do Datafolha para prefeito de São Paulo, após registro oficial das candidaturas e início da campanha eleitoral, traz o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) na frente com 23%, seguido pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB) com 21%, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 19%, empatados tecnicamente. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais.

Boulos cresceu um ponto percentual em relação ao início de agosto, mas a variação ocorreu dentro da margem de erro da pesquisa, o que significa estabilidade. Marçal saltou de 14% para 21% nesse período, e com Nunes, que oscilou negativamente de 23% para 19%.

Veja os números da pesquisa estimulada

A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente com 1.204 pessoas com mais de 16 anos em São Paulo, entre 20 e 21 de agosto, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08344/2024. O nível de confiança é de 95% — o que significa que a cada 100 pesquisas em 95 o resultado vai se repetir, segundo o instituto.



Veja os números da pesquisa espontânea