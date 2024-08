Marçal desafia Justiça e cria novas contas: "Perseguição acelera o processo"

Após a Justiça Eleitoral ter pedido a suspensão das redes sociais de Pablo Marçal (PRTB) até a conclusão das eleições municipais, o ex-coach convocou os seguidores a publicarem vídeos e disse que a "perseguição acelera o processo" de se eleger prefeito de São Paulo. O candidato também criou "contas reservas" para poder continuar fazendo publicações caso os perfis oficiais dele sejam retirados do ar.

Neste sábado (24/8), o juiz eleitoral Antonio Maria Patiño Zorz mandou suspender os perfis de Pablo Marçal no Instagram, Youtube, TikTok e X (o antigo Twitter). A decisão atende um pedido do PSB, partido da deputada Tabata Amaral, que disputa à prefeitura contra o ex-coach.

A decisão ocorre devido ao método usado pela equipe de Pablo Marçal para a propagação de vídeos com cortes nas redes sociais. A campanha de Tabata afirma que o candidato do PRTB desenvolve uma "estratégia de cooptação de colaboradores para disseminação de seus conteúdos em redes sociais".

Em vídeo, gravado antes de participar de uma motociata em SP, Marçal reforçou o pedido por divulgação nas redes sociais. "Quero pedir pra todos vocês, agora, que gravem vídeos nos Instagrams de vocês, no YouTube de vocês, todo mundo grave vídeo e posta assim ó, Marçal Prefeito de São Paulo e coloca assim ó, vão derrubar as redes do Marçal".

"Coloca pressão, porque o sistema inteiro se assusta. Presta bem atenção, pra quem tá chegando aqui agora. Toda perseguição acelera o processo. Então, ai de vocês que não entendem isso, por favor, cumpra a decisão que acabou de sair na liminar, derruba as minhas redes sociais, vocês vão ver eu aparecer até dentro da sua geladeira. Ninguém vai ter paz em nenhum bar, nenhum restaurante, nenhum lugar", declarou. "Eu já sou prefeito de São Paulo e não adianta ninguém falar nada", completou.

"Vai ser no primeiro turno, não vai ter segundo turno. Vocês vão se lascar, vocês não dão conta de ganhar no voto, o povo cansou de vocês. Vocês são canalhas, vai ser o povo contra vocês, sistema. Hoje que acabei de completar 13 milhões de seguidores, olha que azar, 13 milhões de seguidores, eles vão derrubar minhas redes sociais”.

"Espalha o vídeo para todo mundo para desmoralizar essa tropa que já perdeu. Pode somar vocês tudo. A gente vai ter mais votos do que todos os candidatos juntos", emendou.

O candidato ainda disse ser "irônico" alegando que passaria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em número de seguidores na rede social neste sábado.

"Irônico, logo no dia que estou passando o presidente da República. Sou o maior terceiro político no Instagram hoje do Brasil e hoje até o final do dia vou passar ele", continuou em uma série de vídeos.

"Estamos passando Luiz Inácio Lula da Silva, o homem mais popular da história da política nacional”, declarou. "Vai derrubar [a rede social] 1º. Quando voltar, vai tudo certo".



Marçal disse também que Nunes tem "pedido ajuda do Lula para resolver os problemas". "Nunes com Lula, Bolsonaro, Kassab, Milton Leite, Doria, Rodrigo Garcia, governador Tarcísio. Todos contra mim".

"Eu sou só um garoto de 37 anos. Acabei de chegar na política. Vocês estão preocupadas comigo por quê? Qual é o motivo?".

"Vocês serão desmascarados. Toda aparição minha agora em um debate é bom que nenhum de um dos senhores vá. Seus covardes". Em uma outra gravação, disse "temer apenas a Deus".

Por meio de nota, o prefeito Ricardo Nunes disse ser "contra qualquer tipo de censura", mas que "a regra tem de ser igual para todos". "Ou a Justiça libera todos os candidatos para fazerem o mesmo, ou ninguém utiliza estrutura paralela com cortes impulsionados".

Já a candidata Tabata Amaral (PSB) disse em nota que a Justiça Eleitoral aponta que "há suspeitas concretas de que o Marçal fez uso de recursos ilegais para se promover nessas eleições". "É uma decisão liminar. Basicamente, Pablo caiu no antidoping", concluiu.