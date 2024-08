Governo amplia vale gás e lança o "Gás para Todos"

Reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) contou com a participação do presidente Lula nesta segunda (26/8) - (crédito: Henrique Lessa/CB/D.A Press)

O governo anunciou a expansão do programa vale-gás para mais de 20 milhões de famílias, que o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, chamou de “Gás para todos”. O anúncio aconteceu após a reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que teve a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na manhã desta segunda-feira (26/8).

“O governo federal vai fornecer o botijão de gás de cozinha para mais 20 milhões de famílias, até dezembro de 2025. Será o maior programa de acesso ao cozimento limpo do mundo: o gás para todos, gás popular”, disse Silveira.

O programa atual, o vale gás, beneficia 5,2 milhões, e fornece um auxílio no valor de R$102. Com a medida anunciada por Silveira e Lula, o programa de fornecimento de gás de cozinha deve ter um tamanho semelhante ao Bolsa Família.

Na coletiva, após a reunião do CNPE onde foi aprovada a Política Nacional de Transição Energética, foram realizados anúncios para fomentar a indústria de gás natural e reduzir o valor do combustível. Entre as ações decididas foi assinado um decreto pelo presidente que incluiu na depreciação acelerada sistemas de tanques para o transporte de combustíveis.