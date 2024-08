Tabata desafia Marçal: "Sei que você está com medo de ser preso"

A deputada federal Tabata Amaral (PSB), candidata à prefeitura de São Paulo, publicou um novo vídeo nas redes sociais associando o também candidato, Pablo Marçal (PRTB), ao PCC e o desafiou para um debate.

Com a legenda "O cerco está se fechando", o vídeo foi publicado na madrugada de segunda-feira e Tabata chama o candidato para um debate e pede para que ele não fuja. Ela se refere ao evento organizado pela TV Gazeta e Canal My News no próximo domingo (1º).

Prisões

No novo vídeo, Tabata começa falando sobre a história contada por Marçal ao se tornar candidato: "Um empresário bem sucedido, de origem humilde, que fez fortuna do nada". A deputada então afirma que existe uma parte que ele não quer contar: "Ele foi preso em 2005 por fazer parte a maior quadrilha de fraudes bancárias do Brasil".

Tabata seguiu contando no vídeo que o ex-coach foi preso em 2010 por aplicar os golpes. "Ele recorreu da sentença por oito anos até a condenação prescrever em 2018. Ele alega que não teve advogado. É mentira! Recorrer custa caro, e Pablo ainda não era empresário. De onde veio o dinheiro? “Quem está por trás do Pablo Marçal? Quem é que banca essa candidatura?", questiona a deputada.

A candidata também faz alusão no vídeo à sigla do PCC: "Uma pesquisa por seus aliados esbarra sempre nas mesmas letras: P de Pablo, C de Coach, C de Criminoso".

"Quando questionado, Pablo diz que estar cercado de gente ligada ao crime organizado é normal", salientou a deputada no vídeo.

O cerco está se fechando. Não percam o debate @tvgazetaoficial @canalmynews no próximo domingo.



Não fuja, Pablo pic.twitter.com/84KuuqqlQZ — Tabata Amaral (@tabataamaralsp) August 26, 2024

Derrubada das redes sociais

Ao final, Tabata também comentou sobre o bloqueio das redes de Pablo Marçal, determinadas pela Justiça. "Agora o Pablo se faz de vítima, se diz perseguido. Punido pela Justiça eleitoral por praticar crime eleitoral". A deputada afirmou ainda no vídeo que o ex-coach, "vendo o circo se fechar", cometeu um grande erro.

"Ele foi autorizado pela Justiça a criar novos perfis. Sem financiamento ilegal. Sem artimanha. Sem máfia digital. Ou seja: recebeu uma chance de recomeçar. Mas Pablo não consegue jogar dentro das regras. É aí que ele faz exatamente o que a gente esperava: dá mais um passo fora da linha, um passo em falso".

Tabata termina o vídeo desafiando o concorrente: "Eu sei que você está com medo de ser preso. Eu sei que você está pensando em desistir. Mas calma! Domingo que vem tem debate, os outros candidatos já disseram que não vão, vamos ser só eu e você. Eu vou apresentar as minhas propostas para a cidade mas também vou desmascarar você mais uma vez", finalizou ela.

Primeiro vídeo

A ofensiva da deputada contra o ex-coach começou na sexta-feira (23), quando ela publicou um primeiro vídeo citando conexões de Marçal com o PCC.

As acusações foram feitas em vídeo onde Tabata apresentou os envolvidos a Marçal e ao PCC de maneira similar a um "jogo de cartas", mesma estética usada pelo ex-coach em vídeo em que "descarta" os outros candidatos à Prefeitura de São Paulo.