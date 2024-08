Lula recebe atletas olímpicos no Planalto; veja lista de homenageados

A judoca Beatriz Souza, que venceu a medalha de ouro na Olimpíada de Paris, é uma das atletas homenageadas em cerimônia no Palácio do Planalto - (crédito: Victor Correia/CB/D.A. Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presta homenagem, nesta segunda-feira (26/8), a atletas que representaram o Brasil nas Olimpíadas de Paris. A solenidade ocorre no Palácio do Planalto. Estão presentes 35 esportistas, além de medalhistas de outras edições do evento multiesportivo.

Entre os presentes, estão a judoca Beatriz Souza, medalhista de ouro na categoria individual e prata na por equipes; Caio Bonfim, prata na marcha atlética; Augusto Akio, bronze no skate; e Guilherme Schimidit, bronze no judô.

Na semana passada, o chefe do Executivo prestou outra homenagem aos atletas. Ele entregou a Medalha do Exército Brasileiro durante a celebração do Dia do Soldado, em frente ao Quartel-General, em Brasília. Na ocasião, foram homenageados Beatriz Souza, Guilherme Schmidt e a jogadora de volêi Natália Araújo, bronze nas Olimpíadas de Paris.

Veja os atletas homenageados por Lula nesta segunda-feira (26/8):

Abner Teixeira - Boxe

Ana Sátila - Canoagem

Arthur Nory - Ginástica

Augusto Akio - Skate

Barbara Domingos - Ginástica

Beatriz Cunha Tavares - Remo

Beatriz Souza - Judô

Bruno Lobo - Vela

Caio Bonfim - Atletismo

Edival Pontes "Netinho"- Taekwondo

Gabriela Lima - Rugby

Gabrielle Roncatto - Desportos Aquáticos

Geovana Meyer - Tiro Esportivo

Giulia Penalber - Wrestling

Guilherme Schimidit - Judô

Julia das Neves Botega Soares - Ginástica

Katleyn Quadros - Judô

Laura Amaro - LP

Lucas Verthein Ferreira - Remo

Macris Fernanda Silva Carneiro - Volei

Marcos D'Almeida - Tiro com arco

Marina Arndt - Vela

Michel Augusto - Judô

Natasha Ferreira - Judô

Philipe Chauteubrian Freitas - Tiro Esportivo

Rafael Silva - Judô

Raicca Ventura - Skate

Stephan Barcha - HipismoTaina Suelen Borges de Oliveira - Futebol

Tainara Santos - Volei



Thalia Silva - Rugby

Valdileia Martins - Atletismo

Willian Lima - Judô

Yasmin Assis Ribeiro - Futebol

Ygor Coelho - Badminton