Senador diz que vai denunciar Boulos por hino nacional em linguagem neutra

O senador Jorge Seif (PL-SC) afirmou, nesta quarta-feira (28/8), que vai denunciar ao Ministério Público de São Paulo o deputado federal e candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSol) por uma adaptação ao hino nacional à linguagem neutra.

"Patriotas, não podemos permitir a deturpação dos símbolos do Brasil. O ataque ao nosso hino nacional é uma afronta a todos nós. Estou denunciando formalmente os responsáveis e reforçando meu compromisso com a defesa da nossa identidade e cultura. O hino é sagrado e não será alterado", disse o senador.

Durante um evento do candidato à Prefeitura de São Paulo, no último sábado (24/8), a intérprete Yurungai cantou "des filhes deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil". A campanha de Boulos afirmou que não pediu a alteração da letra do hino nacional.

“A produtora, organizadora do evento, foi responsável pela contratação de todos os profissionais que trabalharam para a realização da atividade, incluindo a seleção e o convite à intérprete que cantou o Hino Nacional”, diz a nota.