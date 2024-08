TRE-SP mantém suspensão de redes sociais de Pablo Marçal

A decisão foi tomada em resposta a uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) movida pelo PSB, partido de Tabata Amaral mas não impede a criação de novos perfis para a campanha, Marçal já conta com mais de 3 milhões de seguidores em conta secundária do Instagram. - (crédito: Renato Pizzutto/Band)

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) negou, nesta quarta-feira (28/8), o pedido apresentado pela defesa do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) para que os perfis das redes sociais (Instagram, Youtube, TikTok, X e Discord) do candidato à Prefeitura de São fossem reativadas. A decisão é do desembargador Claudio Langroiva.

A suspensão foi determinada no fim de semana pelo juiz Antonio Maria Patiño Zorz da 1ª Zona Eleitoral, após ação movida pelo PSB, partido da candidata Tabata Amaral. O bloqueio deve valer até o fim das eleições municipais.

Segundo o PSB, há indícios de que a equipe de Marçal estaria remunerando os apoiadores pela disseminação de cortes de vídeos favoráveis a sua campanha. Ele teria desenvolvido uma "estratégia de cooptação de colaboradores para disseminação de seus conteúdos em redes sociais".

Leia também: Cármen Lúcia destrava ação que pode derrubar candidatura de Marçal

Na decisão liminar, o juiz do TRE-SP ressaltou que a suspensão é temporária e sujeita à revisão pelo Juízo de Primeira Instância a qualquer momento, uma vez que decisões liminares não analisam o mérito da ação. Ele alegou que a medida é necessária para garantir a integridade do pleito municipal.

“Ações judiciais voltadas a garantir parâmetros democráticos de igualdade, integridade e equilíbrio do processo eleitoral não se constituem em exercício de censura, nem de afrontas a direito fundamental”, afirmou o juiz.

Langroiva argumenta que “a criação de um ‘batalhão’ de repetidores de conteúdo, remunerados pelo candidato ou suas empresas, amplificaria artificialmente o alcance das publicações do impetrante, driblando a funcionalidade do algoritmo das redes sociais e colocando-o em posição artificial de vantagem em relação aos demais candidatos”.



*Estagiário sob a supervisão de Luana Patriolino

Saiba Mais Política "É muito fácil colocar a culpa no agro", diz Tereza Cristina sobre incêndios

"É muito fácil colocar a culpa no agro", diz Tereza Cristina sobre incêndios Política Conselho de Ética aprova cassação do mandato de Chiquinho Brazão

Conselho de Ética aprova cassação do mandato de Chiquinho Brazão Política "Lugar de mulher é onde ela quiser", diz Lula sobre alistamento feminino

"Lugar de mulher é onde ela quiser", diz Lula sobre alistamento feminino Política Múcio sobre coronéis investigados: "Não é porque tem alta patente que está livre"

Múcio sobre coronéis investigados: "Não é porque tem alta patente que está livre" Política Senador diz que vai denunciar Boulos por hino nacional em linguagem neutra

Senador diz que vai denunciar Boulos por hino nacional em linguagem neutra Política Boulos, Marçal e Nunes estão empatados em SP, diz Quaest