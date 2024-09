Com o brasiliense Caio Bonfim à frente, atletas olímpicos desfilaram na Esplanada

Trinta atletas brasileiros que representaram o país nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, entre 26 de julho e 11 de agosto, participaram do desfile cívico-militar de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios, neste sábado (7/9).

Os esportistas desfilaram com o uniforme do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e quem levou à frente o grupo foi o brasiliense Caio Bonfim, medalhista de prata no atletismo, na modalidade de marcha atlética. Ele tem 33 anos é natural da região administrativa de Sobradinho.

Além de Bonfim, participaram do desfile a medalhista de ouro no judô, Bia Souza, que também é sargento do Exército Brasileiro. No total, o país conquistou 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes em Paris.

Todos que desfilaram integram o programa Bolsa Atleta, do governo federal, e o Atletas de Alto Rendimento, coordenado pelo Ministério da Defesa, que tem como objetivo a promoção de esportistas militares nas competições.